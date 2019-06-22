ДБР розслідує ймовірне захоплення влади Порошенком, Парубієм і Гройсманом, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань розслідує справу про ймовірне захоплення державної влади п’ятим президентом України Петром Порошенком, спікером парламенту Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом. У справі вже почалися допити.

З заявою про нібито захоплення держвлади до ДБР близько місяця тому звернулися народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко, повідомляє Dt.ua.

Цікаво, що сам Шуфрич нещодавно хизувався фото з романтичного відпочинку в окупованому Криму

Діючи спільно (Порошенко, Парубій і Гройсман, – ред.), у змові, з прямим умислом на захоплення неконституційним і незаконним способом державної влади (...) вдалися до зловживання службовим становищем і прямого порушення конституційних норм...,

– мовиться в заяві "опоблоківців".

Нардепи стверджують, що п’ятий президент, голова Верховної Ради і голова уряду нібито скоїли "злочини, які полягають у захопленні державної влади, змові з її захоплення, зловживанні владою і службовим становищем".

Німченко і Шуфрич переконані, що в момент призначення Гройсмана на посаду прем'єра в парламенті не було коаліції, сформованої відповідно до вимог Конституції. Нардепи вважають це прямим порушенням Конституції і кримінальним правопорушенням, просять ДБР вважати їхнє звернення повідомленням про скоєння злочину і внести відповідні матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заява скаржників було скерована до ДБР ще до ухвалення рішення Конституційним судом про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, зазначило видання.

Авто статті наголосив, що тепер депутатське звернення стає для згаданих у ньому осіб небезпечнішим. Оскільки вердикт Конституційного суду побічно підтвердив відсутність у Раді коаліції.

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Зауважимо, що в спробі захоплення державної влади Порошенка звинуватив і Андрій Портнов – заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича. Свої звинувачення політик, який втік з України під час Євромайдану і повернувся тільки нещодавно, теж скерував до ДБР.