Шуфрич похизувався романтичним відпочинком в окупованому Криму: фото

Народний депутат України Нестор Шуфрич на травневі свята з’їздив до окупованого Росією Криму. Таким чином нардеп захотів зробити своїй дружині "романтичний подарунок".

До анексованого півострова Шуфрич вирушив "просто із Києво-Печерської лаври" разом із "пасочками і писанками, освяченими главою УПЦ МП Онуфрієм", повідомила його прес-служба на сторінці у Facebook.

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Там також розповіли, що до Ялти нардеп їхав через контрольно-пропускний пункт "Чонгар". На боці окупантів дорогою туди і назад авто перевіряли "три з половиною і дві години".

Зізнаюся, за три дні в Криму серце стислося не раз. Адже тут пройшли дні мого дитинства з мамою, татом і старшим братом і моєї юності! В ​​Ялті люди впізнавали, посміхалися, віталися. Настрій у людей святковий, хоча у деяких очі трохи сумні,

– поділився Шуфрич враженнями від поїздки на окупований півострів.



Шуфрич із дружиною поїхали в окупований Крим/ Фото із фейсбук-сторінки Шуфрича



Нестор Шуфрич відвідав окупований Крим/ Фото із його фейсбук-сторінки



За словами нардепа, "по дорозі додому, на заправці та у кафе" його впізнавали і навіть "вітали з перемогою Зеленського". У прес-службі розповіли, що на прощання нардеп із дружиною кинули в море залізну гривню, "щоб обов'язково ще повернутися до нашого Криму".



"Ленін Ялті не перешкода", пишуть у прес-службі/ Фото із фейсбук-сторінки Шуфрича



"Дуже вразив масштаб будівництва нового кримськотатарського культурного центру – цілий мікрорайон!", – підписала прес-служба нардепа одну із фотографій.



Фото із Фейсбук-сторінки прес-служби Нестора Шуфрича



Нестор Шуфрич в окупованому Криму/ Фото із фейсбук-сторінки прес-служби нардепа

Як пояснила 24 каналу речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська, СБУ не може жодним чином відреагувати на цей візит – формально Шуфрич не порушив ніяких законів.

Жоден закон у нас не забороняє відвідувати Крим. Це така правова колізія, яка досі існує. Ми намагались її врегулювати. Глава СБУ ініціював питання заборони подібних поїздок до Криму. Але це питання вже два роки у Верховній Раді, на жаль досі його не прийняли",

– сказала вона.

Зазначимо, у грудні 2018 року у фонді "Повернись живим" повідомили, що народний депутат Нестор Шуфрич пожертвував на допомогу українській армії аж 17 гривень.

Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.