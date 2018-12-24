Нестор Шуфрич пожертвував на допомогу армії аж 17 гривень: фото

У понеділок, 24 грудня, від імені народного депутата України Нестора Шуфрича на допомогу українській армії було перераховано цілих 17 гривень.

Про це повідомив креативний директор фонду "Повернись живим" Олексій Новіков у себе на Facebook-сторінці.

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Відомо, що фонд розробив сертифікати, які засвідчують благодійність. Його оформлюють від імені рідних, друзів, бізнес-партнерів, або, наприклад, політиків, які не визнають російську агресію.

Для замовлення сертифікату необхідно перерахувати благодійний внесок в Фонд.

У "Повернись живим" з'явився чарівний інструмент миттєвого перевтілення в хорошу людину. Першим став Шуфрич. Поки так, у розмірі неоподаткованого мінімуму. Увійдіть в його становище. Він старається, повірте,

– додав Новіков.

Варто додати, що у такій жартівливій формі представники Фонду вирішили привернути увагу до байдужості окремих політиків та їхнього ігнорування допомоги армії.

Що відомо про фонд "Повернись живим"?Це один із найбільших фондів допомоги українським військовим у зоні АТО. Спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, займається навчальними, медичними, психологічними та іншими проектами. Організацію заснував 2014 року спеціаліст із інформаційних технологій з Києва Віталій Дейнега.