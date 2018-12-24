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      Нестор Шуфрич пожертвовал на помощь армии аж 17 гривен: фото

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      Нестор Шуфрич пожертвовал на помощь армии аж 17 гривен
      Нестор Шуфрич пожертвовал на помощь армии аж 17 гривен / liga.net

      В понедельник, 24 декабря, от имени народного депутата Украины Нестора Шуфрича на помощь украинской армии было перечислено целых 17 гривен.

      Об этом сообщил креативный директор фонда "Вернись живым" Алексей Новиков у себя на Facebook-странице.

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      Известно, что фонд разработал сертификаты, удостоверяющие благотворительность. Его оформляют от имени родных, друзей, бизнес-партнеров или, например, политиков, которые не признают российскую агрессию.

      Для заказа сертификата необходимо перечислить благотворительный взнос в Фонд.

      В "Вернись живым" появился волшебный инструмент мгновенного перевоплощения в хорошего человека. Первым стал Шуфрич. Пока так, в размере необлагаемого минимума. Войдите в его положение. Он старается, поверьте,
      – добавил Новиков.

      Стоит добавить, что в такой шутливой форме представители фонда решили привлечь внимание к равнодушию отдельных политиков и их игнорированию помощи армии.

      Что известно о фонде "Вернись живым"?
      Это один из крупнейших фондов помощи украинским военным в зоне АТО. Специализируется на техническом обеспечении, прежде всего на ночной оптике. Кроме того, занимается учебными, медицинскими, психологическими и другими проектами. Организацию основал в 2014 году специалист по информационным технологиям из Киева Виталий Дейнега.

      Теги: Новости Украины благотворительность Вооруженные силы Украины Нестор Шуфрич
      Источник: 24 канал
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