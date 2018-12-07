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      Красный Крест направил на Донбасс большую гуманитарную помощь

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      Красный Крест направил на Донбасс большую гуманитарную помощь (иллюстративное фото)
      Красный Крест направил на Донбасс большую гуманитарную помощь (иллюстративное фото) / dpsu.gov.ua

      Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольные территории Украины 255 тонн гуманитарной помощи. Транспортные средства перевозили продовольственные и гигиенические наборы, печатные и строительные материалы, лекарства.

      Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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      Через пункт пропуска Новотроицкое проехали 12 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 8 грузовых авто от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

      Известно, что перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, печатные и строительные материалы, лекарства, товары медицинского назначения, электрический конвектор и зимний набор для домохозяйств. Общий вес составил почти 255 тонн.

      Напомним, что 16 тысяч украинских заключенных до сих пор находятся в руках оккупантов: они остались за решеткой на захваченных боевиками и русскими Донецкой и Луганской областях. За пять лет вывезти из тюрем на оккупированных территориях смогли меньше, чем две сотни украинский.

      Теги: Новости Украины ООН Новости Луганска Новости Донецка беженцы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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