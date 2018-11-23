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      ООН отправила гуманитарную помощь на Донбасс: сколько груза пришло

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      ООН отправила помощь на Донбасс (иллюстративное фото)
      ООН отправила помощь на Донбасс (иллюстративное фото) / informator.news

      В пятницу, 23 ноября, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

      Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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      Известно, что гуманитарную помощь для жителей оккупированных территорий оказало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Отмечается также, что в целом пришло 208 тонн груза.

      Напомним, что в октябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения в зоне боевых действий на Донбассе.

      Теги: Новости Украины ООН Война на Донбассе война
      Источник: 24 канал
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