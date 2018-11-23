ООН отправила гуманитарную помощь на Донбасс: сколько груза пришло
В пятницу, 23 ноября, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Известно, что гуманитарную помощь для жителей оккупированных территорий оказало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Отмечается также, что в целом пришло 208 тонн груза.
Напомним, что в октябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения в зоне боевых действий на Донбассе.
Источник: 24 канал
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