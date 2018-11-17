Война на Донбассе: сколько денег пожертвовал Ватикан для пострадавших

Гуманитарная инициатива Папы Римского за два года собрала и предоставила помощи на 16 миллионов евро украинцам, пострадавшим от войны на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции рассказал Кардинал Питер Тарксон, сообщает Громадское.

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Когда вспыхивает какая-то война, как война на востоке Украины, церковь посылает помощь, так же, как мы делали для Сирии, Ирака, Судана,

— сказал Кардинал Питер Тарксон.



Кардинал Питер Тарксон/ Фото Vatican News

В первую очередь финансы выделяли на восстановление разрушенных домов и их утепление. Кроме того, деньги жертвовали также на работу медицинских бригад в труднодоступных районах. Сообщается, что денежную помощь получили детские лагеря для психологической помощи пострадавшим детям в прифронтовых городах. Помощь получали пожилые люди, тяжелобольные, одинокие матери, беременные женщины и многодетные семьи, переживающие затруднения, пострадавшие дети, люди с инвалидностью.



Папа Франциск/ Фото Vatican News

Представители Ватикана заявили, что Папа Франциск не собирается прекращать помогать Украине.

"Во время последней встречи со Святым Отцом я видел в его глазах какую-то идею. Он пока до конца мне ее не говорит", – сказал Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

В 2016 на призыв Папы Римского было собрано почти 16 миллионов евро, из которых 11 миллионов — в католических приходах Европы, а еще 5 — из личного фонда Папы.