Війна на Донбасі: скільки грошей пожертвував Ватикан для постраждалих
Гуманітарна ініціатива Папи Римського за два роки зібрала та надала допомоги на 16 мільйонів євро українцям, які постраждали від війни на Донбасі.
Про це на прес-конференції розповів Кардинал Пітер Тарксон, повідомляє Громадське.
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Коли вибухає якась війна, як війна на сході України, церква посилає допомогу, так само, як ми робили для Сирії, Іраку, Судану,
— сказав Кардинал Пітер Тарксон.
Кардинал Пітер Тарксон/ Фото Vatican News
У першу чергу фінанси надавали на відбудову зруйнованих будинків і їх утеплення. Крім того, гроші жертвували також на роботу медичних бригад у важкодоступних районах. Повідомляється, що грошову допомогу отримали дитячі табори для психологічної допомоги постраждалим дітям у прифронтових містах. Допомогу отримували люди похилого віку, важкохворі, одинокі матері, вагітні жінки та багатодітні сім’ї, які переживають скруту, постраждалі діти, люди з інвалідністю.
Папа Франциск/ Фото Vatican News
Представники Ватикану запевнили, що Папа Франциск не збирається припиняти допомагати Україні.
"Під час останньої зустрічі зі Святим Отцем я бачив в його очах якусь ідею. Він поки що до кінця мені її не говорить", — сказав Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті.
У 2016 на заклик Папи Римського було зібрано майже 16 мільйонів євро, з яких 11 мільйонів — у католицьких парафіях Європи, а ще 5 — із власного фонду Папи.