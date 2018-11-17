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      Війна на Донбасі: скільки грошей пожертвував Ватикан для постраждалих

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      Ватикан пожертвував 16 мільйонів євро постраждалим від війни на Донбасі
      Ватикан пожертвував 16 мільйонів євро постраждалим від війни на Донбасі / vaticannews.va

      Гуманітарна ініціатива Папи Римського за два роки зібрала та надала допомоги на 16 мільйонів євро українцям, які постраждали від війни на Донбасі.

      Про це на прес-конференції розповів Кардинал Пітер Тарксон, повідомляє Громадське.

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      Коли вибухає якась війна, як війна на сході України, церква посилає допомогу, так само, як ми робили для Сирії, Іраку, Судану,
      — сказав Кардинал Пітер Тарксон.

      кардинал пітер тарксон
       Кардинал Пітер Тарксон/ Фото Vatican News

      У першу чергу фінанси надавали на відбудову зруйнованих будинків і їх утеплення. Крім того, гроші жертвували також на роботу медичних бригад у важкодоступних районах. Повідомляється, що грошову допомогу отримали дитячі табори для психологічної допомоги постраждалим дітям у прифронтових містах. Допомогу отримували люди похилого віку, важкохворі, одинокі матері, вагітні жінки та багатодітні сім’ї, які переживають скруту, постраждалі діти, люди з інвалідністю.

      папа франциск
      Папа Франциск/ Фото Vatican News

      Представники Ватикану запевнили, що Папа Франциск не збирається припиняти допомагати Україні.

      "Під час останньої зустрічі зі Святим Отцем я бачив в його очах якусь ідею. Він поки що до кінця мені її не говорить", — сказав Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

      У 2016 на заклик Папи Римського було зібрано майже 16 мільйонів євро, з яких 11 мільйонів — у католицьких парафіях Європи, а ще 5 — із власного фонду Папи.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Ватикан Папа Римський
      Джерело: 24 Канал
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