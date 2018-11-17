Надання Томосу Україні: хто зі світових лідерів має вплив на це питання

Третій український президент Віктор Ющенко переконує, що на питання щодо Томосу для України має великий вплив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Водночас, зауважив він, з іншого боку стоїть господар Кремля Володимир Путін, який навпаки намагається перешкодити цьому процесу.

Про це політик заявив у коментарі "Громадському".

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"Яка роль президента Туреччини Ердогана щодо надання Томосу? Безумовно, велика. З етичних міркувань, я не можу коментувати це, щоб просто вороги не використовували проти нас ці обставини чи нюанси. Але можу відверто сказати, що політичне розуміння важливості українського церковного процесу щодо отримання автокефалії, його розуміє весь православний світ, я маю на увазі, світська сторона. Його добре розуміє президент Ердоган, і його добре розуміють в Європі", – зауважив він.

Також Ющенко прокоментував роль Путіна у цьому питанні.

"Так, я чув, що Володимир Путін під час зустрічі вже останніми роками намагався вплинути на Ердогана, аби той, зі свого боку, здійснив впив на Варфоломія. Думаю, що зусилля Путіна були всеосяжними, аби в Україні не було створено Єдину помісну церкву. Переконаний, коли в Україні її все ж створять – це буде найбільшою втратою у політиці "русского мира" в широкому розумінні цього слова. Це хімічно чиста наша перемога. Це хімічно чиста поразка Путіна", – підсумував Ющенко.

Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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