Україна могла отримати Томос у 2008 році: Ющенко розповів, хто з РПЦ завадив процесу

Вселенський патріарх Варфоломій десять років тому був готовий надати Томос про автокефалію Українській православній церкві. Проте, цьому процесу завадив патріарх Російської православної церкви Алексій ІІ.

Про це заявив третій Президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю "Громадському".

Читайте також: Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос

Ющенко зазначив, що у липні 2008 року, коли Варфоломій приїздив з візитом до Києва, домовився з президентом підготувати "дорожну карту" для надання автокефалії.

Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила з того, що кожний владика автокефальної церкви, української православної церкви київського патріархату, пише петицію на ім'я Константинопольського патріарха з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної української помісної церкви,

– сказав екс-президент.

За його словами, Україні отримати Томос про автокефалію 10 років тому завадив патріарх РПЦ Алексій II. Тоді він терміново прилетів до Києва, незважаючи на те, що не мав запрошення. Представник РПЦ запросив Варфоломія на обід під час якого і вирішилась доля Томосу для України.

"Базова домовленість, яка була досягнута – це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в межах цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольского патріарха щодо скликання світового собору. У розмін на що? Можна я поставлю три крапки?", – заявив Ющенко.

Також, політик зазначив, що Московська церква погодилася, що патріарх РПЦ бере участь у церковній нараді, яка визначає порядок дня собору.

Нагадаємо, раніше перший президент України Леонід Кравчук розповідав, що вперше українці просили Вселенський патріархат про надання Автокефалії у 1990 році. Тоді в Україні відбувся православний Собор, на якому члени ухвалили рішення "про прохання надання Томосу автокефалії", і його підтримала навіть церква Московського патріархату, яка сьогодні виступає проти.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео