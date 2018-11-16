22:10
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, сьогодні
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Україна могла отримати Томос у 2008 році: Ющенко розповів, хто з РПЦ завадив процесу

      3067 Читать новость на русском
      Ющенко розповів, що УПЦ могла отримати Томос від Варфоломія у 2008 році
      Ющенко розповів, що УПЦ могла отримати Томос від Варфоломія у 2008 році / Фото з відкритих джерел

      Вселенський патріарх Варфоломій десять років тому був готовий надати Томос про автокефалію Українській православній церкві. Проте, цьому процесу завадив патріарх Російської православної церкви Алексій ІІ.

      Про це заявив третій Президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю "Громадському".

      Читайте також: Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос

      Ющенко зазначив, що у липні 2008 року, коли Варфоломій приїздив з візитом до Києва, домовився з президентом підготувати "дорожну карту" для надання автокефалії.

      Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила з того, що кожний владика автокефальної церкви, української православної церкви київського патріархату, пише петицію на ім'я Константинопольського патріарха з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної української помісної церкви,
      – сказав екс-президент.

      За його словами, Україні отримати Томос про автокефалію 10 років тому завадив патріарх РПЦ Алексій II. Тоді він терміново прилетів до Києва, незважаючи на те, що не мав запрошення. Представник РПЦ запросив Варфоломія на обід під час якого і вирішилась доля Томосу для України.

      "Базова домовленість, яка була досягнута – це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в межах цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольского патріарха щодо скликання світового собору. У розмін на що? Можна я поставлю три крапки?", – заявив Ющенко.

      Також, політик зазначив, що Московська церква погодилася, що патріарх РПЦ бере участь у церковній нараді, яка визначає порядок дня собору.

      Нагадаємо, раніше перший президент України Леонід Кравчук розповідав, що вперше українці просили Вселенський патріархат про надання Автокефалії у 1990 році. Тоді в Україні відбувся православний Собор, на якому члени ухвалили рішення "про прохання надання Томосу автокефалії", і його підтримала навіть церква Московського патріархату, яка сьогодні виступає проти.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Що таке Томос?Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Ющенко Релігія УПЦ МП УПЦ КП РПЦ Єдина помісна церква Томос
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      сьогодні , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 173
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      сьогодні , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1247
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      сьогодні , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 5820
      Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      сьогодні , 19:00 Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      Юрій Бутусов 1310
      Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      сьогодні , 17:00 Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      Олексій Чибісов 6496
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Карикатура тижня: велорейтинг Кличка
       24 квітня 2016 , 19:02 1
      У Львові активно поширюється псевдо-волонтерство
       18 березня 2015 , 13:32
      Зірковий нападник Ювентуса міг опинитися в колишньому клубі Ярмоленка
       30 серпня , 12:16
      Головні новини футболу 30 серпня: результати жеребкування ЛЧ 2018/19, виліт Зорі з ЛЄ, ймовірна відставка Вернидуба
       31 серпня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук