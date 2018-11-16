Украина могла получить Томос в 2008 году: Ющенко рассказал, кто из РПЦ помешал процессу

Вселенский патриарх Варфоломей десять лет назад был готов предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Однако, этому процессу помешал патриарх Русской православной церкви Алексий II.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Громадському".

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Ющенко отметил, что в июле 2008 года, когда Варфоломей приезжал с визитом в Киев, договорился с президентом подготовить "дорожную карту" для предоставления автокефалии.

Процедурная часть, как она в финале выглядела, исходила из того, что каждый владыка автокефальной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, пишет петицию на имя Константинопольского патриарха по поводу его поддержки и желания создания единой украинской поместной церкви,

– сказал экс-президент.

По его словам, Украине получить Томос об автокефалии 10 лет назад помешал патриарх РПЦ Алексий II. Тогда он срочно прилетел в Киев, несмотря на то, что не было приглашения. Представитель РПЦ пригласил Варфоломея на обед во время которого и решилась судьба Томоса для Украины.

"Базовая договоренность, которая была достигнута – это то, что они возвращаются к церковному общению, и в пределах этого церковного общения русская церковь поддерживает инициативу Константинопольского патриарха о созыве всемирного собора. В обмен на что? Можно я поставлю три точки?", – заявил Ющенко.

Также политик отметил, что московская церковь согласилась, что патриарх РПЦ принимает участие в церковном совещании, которое определяет порядок дня Собора.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказывал, что впервые украинцы просили Вселенский патриархат о предоставлении Автокефалии в 1990 году. Тогда в Украине состоялся православный Собор, на котором члены приняли решение "о просьбе предоставления Томоса об автокефалии", и его поддержала даже церковь Московского патриархата, которая сегодня выступает против.

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Что такое Томос?

Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета о поездке в Украину и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео