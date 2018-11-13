Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос

Пока Синод Вселенского патриархата решал вопрос предоставления Томоса Украине, журналисты сайта 24 канала разобрали историю Украинской православной церкви. Это поможет вам понять, откуда и почему возникли все нынешние конфликты в нашей церкви и что изменит предоставление Томоса.

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Откуда в Украине взялось православие?

Смотрите видео об истории церкви:

Из Киева. Мы же все знаем официальную историю о князе Владимире, который в 988 году крестил Русь. После чего православие становится главной религией Руси. Хотя на самом деле, христианство появилось среди восточных славян задолго до этого. Просто до князя Владимира Великого оно не было аж настолько распространенным.

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После официального крещения Киевской Руси уже началась вся эта история, которую нам наскоро рассказывают в школе. Создание Киевской митрополии. Русская православная церковь. Отделение Московской митрополии. Создание Украинской православной церкви. Брестская уния, которой Киевская митрополия решила разорвать отношения с Константинопольским патриархатом и объединиться с Ватиканом.

Восстановление Украинской православной церкви и ее расцвет во времена Хмельницкого. Подчинение УПЦ Москве. Оборона прав церкви от латинских влияний и польской и российской власти.

Секуляризация (когда духовенство превращают в госслужащих: у церквей государство забирает имущество, взамен выплачивает зарплату священникам) Украинской православной церкви. Кризис начала ХХ века. Сосуществование с советской властью. Восстановление свободы в конце 1980-х. Возникновение Украинской православной церкви Московского патриархата. Желание единой поместной церкви.

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Хотя это – очень общий пересказ ключевой почти тысячелетней истории, в которой много интереснейших и запутанных деталей.

Как возникла Украинская православная церковь?

Вполне логично – в Киеве после крещения Руси в 988 году. Киевская митрополия с начала своего существования была автономной, имела хорошо развитое самоуправление. Глава Украинской православной церкви имел права и привилегии чрезвычайно мощные, но традиционно скромно именовался митрополитом.

Средневековье были бурным и богатым войнами и взаимными набегами. Именно из-за них Киев перестал быть митрополичьей резиденцией – постоянные монголо-татарские набеги нервировали митрополита Киевского Максима. Поэтому в 1299 году он переселился из беспокойного Киева к российскому Владимиру над Клязьмой, поближе к великокняжескому престолу.

Его преемник Петр перебрался уже в Москву. При этом, правда, отказываться от титула Киевского митрополита никто не собирался. Митрополит Петр вообще получил титул "митрополита Киевского и всея Руси". Этим же титулом его преемники пользовались следующую сотню лет.

При чем здесь Русская православная церковь?

Потому что из-за такой ​​исторической запутанности она и провозгласилась. Митрополиты жили в Москве, но каждый называл себя "митрополитом Киевским и всея Руси", ибо только этот титул делал их легитимными в глазах православного руководства – Константинопольских патриархов.

В 1448 году решили, что пришло время "перемен". На Соборе епископов в Московии митрополитом выбрали рязанского епископа Иону. Выбрали без согласования и благословения патриарха Константинопольского. Так Московская церковь заявила о своем разрыве отношений с Константинополем, а преемники Ионы забыли о Киеве и начали титуловаться "митрополитами Московскими". После этого Московская митрополия 141 год не имела официального признания ни от одной другой православной церкви мира.



Митрополит Иона (был большим отшельником и добрым человеком, но с политической точки зрения для Украины его назначение ничего хорошего не дало)

"Признание" московская церковь, к слову, также рейдернула. В 1589 году Борис Годунов (тогда еще не царь, а регент сына Ивана Грозного) предложил Константинопольскому патриархуи Иеремии ІІ переждать турецкую оккупацию Константинополя в Москве. Когда Иеремия ІІ приехал в Москву – его фактически взяли в заложники и не выпускали из-под домашнего ареста, пока он не признал легитимность митрополита Московского Иовы и не предоставил ему титул Патриарха. Так возник московский патриархат, которому со временем подчинили украинские и белорусские епархии.

В мае 1686 Дионисий издал грамоту о передаче Украинской церкви под юрисдикцию Московского патриархата, взяв за это от московского посла 200 золотых червонцев и 120 соболей. Уже через год греческие епископы опомнились, возмутились и лишили Дионисия патриаршего престола, но церковную автономию Украине так и не смогли вернуть.

Что не так в логике отношений между РПЦ и УПЦ?

Она парадоксальна. По факту получается, что Русская православная церковь с момента своего самопровозглашения никогда не получала томос об автокефалии, является дочерью украинской православной церкви и уже веками заявляет, что обладает высшей церковной властью над УПЦ (МП) хотя является ее дочерней церковью.

Кроме того, РПЦ самопровозглашает, что под ее исключительной канонической юрисдикцией находятся все страны бывшего СССР за исключением Грузии и Армении. Это право оспаривается другими автокефальными Православными Церквями – церквями Молдовы и Эстонии, а также канонически изолированными православными церквями в отношении Украины и Беларуси.

Как государство влияло на украинскую церковь?

По всякому. Лучше все складывалось во времена Гетьманщины.



Икона Покров Богородицы с изображением Гетмана Богдана Хмельницкого (справа, с булавой) и архиепископа Лазаря Барановича (слева)

Тогда украинская церковь процветала: ее школы были лучшими в империи; ее хорошо образованных священников упорно переманивали к себе россияне. Благодаря покровительству гетмана Ивана Мазепы укрепилась ее экономическая база. Киево-Могилянская коллегия генерировала такое количество качественно образованных выпускников, что они не только полностью обеспечивали все потребности тогдашнего рынка труда Гетманщины, но и активно привлекались Россией к государственническим процессам. Настолько активно, что именно украинцы помогли Петру I начать секуляразицию церкви и грамотно проработать поглощение церкви государственным имперским аппаратом.

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Печальнее всего история отношений развивалась с Советским государством. Тогда власть то уничтожала все церкви и духовенство, то активно вербовала священнослужителей в спецслужбы и использовала их в самых разных целях. Священники занимались от международной рекламы до внутренней пропаганды и доносов.

Почему возникла Украинская автокефальная православная церковь?

Из-за патриотизма духовенства в начале ХХ века, когда Российская империя начала обваливаться революциями и разгорелись национально-освободительные. Украинскую государственность тогда лихорадило. Украинское духовенство стремилось к независимости.

Во второй половине 1917 года в Киеве была создана Всеукраинская Церковная Рада. Туда попали духовенство и миряне, которые решительно выступали за автокефалию Украинской церкви, украинизацию приходов и богослужений. Они делали все возможное, чтобы достичь желаемого. В конце концов, в 1920 году ВЦР в Киеве провозгласила автокефалию, и уже в следующем году состоялся Собор, на котором миру представили иерархию УАПЦ. Русская церковь, традиционно, таких действий не благословила и поспособствовала тому, чтобы Украинская автокефальная православная церковь осталась изолированной.

В ситуации, когда невозможно провести каноническое постановление епископов, собор решил провести освящение епископов через рукоположение самих священников (это не по православным канонам, но в условиях изоляции других вариантов было не много). После рукоположения протоиереев (один из которых стал Митрополитом), они рукоположили других 27 епископов для УАПЦ.

Первый этап существования этой церкви завершился во времена сталинских репрессий, когда все священство и активные верующие УАПЦ были арестованы, сосланы в лагеря или расстреляны НКВД. Затем была короткая попытка восстановления УАПЦ во времена Второй мировой войны. И только с восстановлением украинской независимости Украинская автокефальная православная церковь вновь получила возможность нормально работать.

Откуда взялись Киевский и Московский патриархаты?

Из амбиций. Из-за которых руководители УПЦ не смогли договориться после провозглашения Украиной независимости. В 1991 году, после провозглашения независимости Украины, по инициативе тогдашнего главы УПЦ митрополита Филарета собрали Поместный собор УПЦ, который обратился к патриарху Московскому и всея Руси с просьбой "подарить УПЦ полную каноническую самостоятельность, то есть автокефалию".

Годом позже Московский патриарх отказался предоставить автокефалию "на этом историческим этапе". Тогда же митрополита Филарета призвали покинуть пост главы УПЦ по обвинению в ведении аморального образа жизни и недостойном поведении. Филарет ответил согласием, но, вернувшись в Киев, отказался от своего обещания. Сказал, что дал его под сильным давлением и шквалом критики. Он настоял, что УПЦ должен возглавлять именно он. После этого ряд епископов УПЦ выразил недоверие Филарету.



Глава УПЦ КП митрополит Филарет

В мае 1992-го Синод РПЦ устранил Филарета. Параллельно в Харькове состоялся Собор епископов УПЦ, где председателем избрали митрополита УПЦ Владимира (занимал эту должность до самой смерти в 2014 году). Филарет не участвовал в этом соборе и не признал его легитимности, поскольку тот прошел без его согласия как предстоятеля УПЦ.

Руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии, протоиерей Георгий Коваленко объяснил:

"Вопрос раскола – к участникам событий. На самом деле, это – ответственность тех людей, которые возглавляли церковь в начале 1990-х. У них возникли какие-то проблемы, которые привели к разделению православного сообщества. С другой стороны, это разделение не так глубоко прошло ... Треть людей в Украине говорит, что они просто православные и не рецепиируют этого разделения. Решение этого, мне кажется, не в прошлом – кто от кого отделился, а в том, каким будет основание для будущего".

В июне 1992 года митрополит Филарет организовал в Киеве собственный Всеукраинский православный собор, на котором часть УПЦ (лояльная к Филарету) объединилась с частью УАПЦ в единую структуру – Украинскую православную церковь Киевского патриархата. В конце концов, из-за ряда внутренних конфликтов УАПЦ избрала своего настоятеля, а УПЦ КП – своего. Церкви затем несколько раз пытались договориться об объединении, но безуспешно. Все это сопровождалось конфликтами из-за имущества, церкви и сферы влияния между всеми участниками страны. Между тем на главу УПЦ КП успели наложить анафему.

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Так в чем же суть претензий патриархатов?

Основная претензия к УАПЦ и УПЦ КП в Московском патриархате – многочисленные нарушения канонического порядка и отсутствие благодати священства у священнослужителей этих церквей (потому что, вопреки канонам, они должным образом не приняли таинство ханжества, как это предусматривает православная традиция). Это же, как утверждают церковные журналисты, которые внимательно отслеживают конфликт патриархатов, впоследствии может стать препятствием на пути получения автокефалии.

Представители Украинского патриархата, между тем, настаивают, что деятельность УПЦ МП и отдельные поступки его священнослужителей являются враждебными украинской государственности (что с начала войны на Донбассе получает все больше фактических подтверждений) и тянет Украину в зависимость от России.

Вместе с тем, блаженнейший митрополит Владимир, возглавлявший УПЦ МП до момента смерти в 2014 году, успел сделать немало для самостоятельности украинской церкви и преодоления церковного раскола. В его духовном завещании отдельно говорится и о том, что Украине нужна автокефалия, главное не затянуть ее в омут политизации с любой стороны. Новый глава УПЦ МП Онуфрий, как и глава УПЦ КП Филарет, кажется, к этому завещанию отнеслись не слишком внимательно.

"Предыдущий предстоятель (Владимир Сабодан) тоже зависел от Москвы, но вокруг него сформировался круг проукраинских священников. Это нивелировало бред о "плохой КП". Слово "раскольники" забывали, церковь шла на сближение. А теперь митрополия производит тезис: Киевский патриархат – "раскольники", Московский – преследуемые, война на Донбассе – гражданская",

- объяснила свое время церковная журналистка Лана Самохвалова.

Что-то подобное когда-то сложилось в Сербской православной церкви. Она объявила неканоническими Черногорскую и Македонскую церкви. В первой половине ХХ века духовенство этих стран отказалось признавать свою подчиненность Сербской православной церкви, провозгласило независимость собственных церквей. В конце концов, из-за давления СПЦ обе эти церкви так и остались непризнанными. Они, кстати, также ожидают предоставления Томоса Украине – для них он также будет означать шанс на автокефалию.

Во что сейчас верят украинцы?

Преимущественно – в Бога. Просто по-разному. Согласно исследованиям Всемирного банка, в 2017 году самый большой процент украинцев все же считал себя православными христианами.



Религиозные убеждения украинцев в 2017 году, %

Эта статистика просматривалась с начала 2000-х годов. Единственная разница в том, что до начала конфликта на Донбассе значительное количество верующих считало себя просто православными, не видела разницы между КП и МП и даже не понимала, в какую церковь ходит. Таких в 2000 году было аж 38,6% (против 9,2% сторонников МП и 12,1% сторонников КП).

Сеть православных общин, церквей и религиозных организаций в Украине в начале 2018 года выглядела следующим образом.

Больше всего религиозных организаций насчитывает Украинская православная церковь Московского париархата – 12675. Наиболее концентрированно, как говорит статистика, они сосредоточены в Винницкой области (1055) и Хмельницкой (999). Меньше всего их в Ивано-Франковской области – 37.

Из 5319 религиозных организаций, принадлежащих Украинской православной церкви Киевского патриархата, больше всего их насчитывается во Львовской (526) и Киевской (438) областях. Меньше всего – в Луганской (35) и Харьковской (39) областях.

Сеть Украинской автокефальной православной церкви является скромной – всего 1211 организаций, которые представлены даже не во всех областях. Больше всего их зафиксировано во Львовской (392) и Тернопольской (170) областях. На Черниговщине, Сумщине и Луганщине УАПЦ не представлена вообще.