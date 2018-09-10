Единая поместная церковь: станет ли Филарет ее главой и что меняет снятие с него анафемы

Вместе с вопросом предоставления автокефалии Константинопольский патриархат может также рассмотреть снятие анафемы с патриарха Филарета. Означает ли это, что именно Филарет возглавит Единую поместную церковь и чем это закончится – разбирались журналисты сайта 24 канала.

Что такое анафема?

Это такой политический инструмент, которым пользуются в православии. Он означает отлучение еретиков или непокаявшихся грешников от церкви с объявлением пожизненного проклятия. Применяется со времен Халкидонского собора 451 года. Право провозглашать анафему имеют исключительно церковные иерархи.

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Предполагается, что анафема является актом охраны верных церкви от лиц, нарушающих ее устоявшиеся церковные каноны и ценности. Однако на практике этот инструмент часто применялся церковной властью под давлением власти светской с целью дискредитации политических и идейных противников, или же во время церковных расколов.

Почему ее наложили на Филарета?

Это длинная и запутанная история, которая началась в начале 1990–х, когда церковная карьера Филарета была в расцвете. После смерти Патриарха Пимена Филарет был избран местоблюстителем Московского Патриаршего престола. В том же году епископат Украинской Православной Церкви, по инициативе митрополита Филарета, принял обращение к Московскому патриарху Алексию II и архиереям Русской Православной Церкви (РПЦ) о предоставлении Украинской Православной Церкви самостоятельности и независимости в управлении. Самостоятельность и независимость в управлении УПЦ тогда получила, а Филарет, как единогласно избранный украинским епископатом стал предстоятелем УПЦ с титулом "Митрополит Киевский и всей Украины".

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После того, как Украина провозгласила независимость, митрополит Филарет созвал Поместный Собор УПЦ, который единогласно принял решение о полной канонической независимости, то есть автокефалии Украинской Православной Церкви. Собор обратился к патриарху Алексию II и епископату РПЦ с этим решением, но Архиерейский собор РПЦ принял решение рассмотреть вопрос создания автокефальной Украинской православной церкви на следующем поместном соборе РПЦ. Также, архиерейский собор принял к сведению заявление митрополита Филарета (которого обвинили в том, что он ведет аморальный образ жизни и не соответствует требованиям, предъявляемым к личности, способной объединить вокруг себя всех православных клириков и мирян в Украине) о том , что он ради церковного мира, подаст прошение об уходе с киевской митрополичьей кафедры на ближайшем Архиерейском соборе УПЦ. Если простыми словами – Филарет пообещал уйти в отставку. Однако по возвращении в Киев митрополит отверг свое обещание, публично заявив, что эти слова из него были взяты под давлением. И заявил, что он будет возглавлять УПЦ до конца своих дней, поскольку он "данный Богом украинскому православию".



Филарет утверждает, что обещание оставить патриарший престол у него в Москве выдавили силой

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На архиерейском соборе РПЦ 11 июня 1992 года, за нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и других самовольные действия, митрополит Филарет был лишен всех степеней священства. Филарет не признал за собой вины и не подчинился решению Собора, считая его неканоническим и незаконным. Через несколько недель прошел Всеукраинский Православный Собор, на котором произошло объединение незначительной части контролируемых Филаретом общин Украинской Православной Церкви и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Это объединение – именно то, что мы сегодня называем Украинской Православной Церковью Киевского патриархата.

В октябре 1995 года на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избран Патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В 1997 году по представлению епископата УПЦ (МП) Архиерейский Собор РПЦ выдал "Акт об отлучении от Церкви монаха Филарета (Денисенко)", таким образом наложив анафему на Филарета. На апелляцию митрополита УПЦ КП Вселенский патриархат и другие поместные православные церкви не дали ни утвердительного, ни отрицательной ответа.

Действительно ли анафема пожизненная?

Нет. Это решение может быть обжаловано, может быть признано недействительным. Отношение к нему, как к любому политического инструмента, довольно гибкое. Например, в 1054 году, после разделения христианских церквей на Восточную и Западную (то есть – на православие и католицизм), римский папа Лев IX и константинопольский патриарх Керуларий провозгласили взаимную анафему, которая была отменена только в 1964 году во время первой встречи в Иерусалиме Папы Павла VI и константинопольского патриарха Афинагора. Можно ли из-за этого считать, что все решения этих патриархов, в том числе о рукоположении, действительны – вопрос риторический.

Часто ли церковь снимала анафемы раньше?

Конечно. Как сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, ранее в истории были признаны безосновательными и отменены решения о "лишении сана" в отношении святителей Афанасия Великого и Иоанна Златоуста. Были отменены соборные решения о "лишении сана" Московского митрополита Филиппа Количева, Ростовского митрополита Арсения Мациевича – оба они также были причислены к лику святых. Было отменено "лишение сана" и в отношении Московского патриарха Никона Минина.

Поместный собор РПЦ 1917–18 гг. вынес общее постановление об отмене анафем и решений о лишении сана в отношении всех, кто был наказан по политическим мотивам. Это решение касается, кроме других, также "анафемы" на гетмана Ивана Мазепу.



Гетман Иван Мазепа – еще одна жертва "политической" анафемы Русской православной церкви

Константинопольский патриархат также отменял анафемы, наложенные в период противостояния с Церквями, самостоятельно провозгласивших свою автокефалию – в частности анафему на короля Стефана Душана и весь сербский народ и на болгарских епископов.

Действительно ли анафему могут снять с главы УПЦ КП?

Действительно. В комментарии сайту 24 канала религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой объяснил, что Константинопольский патриарх является арбитром в спорах в православной церкви. Он принимает апелляции на решение той или иной церкви. По его словам, в своем выступлении на Синаксисе (архиерейском соборе) Вселенский патриарх Варфоломей отметил, что патриарх Филарет обращался к нему. Мы также знаем, что Константинополь раньше никаких решений в отношении патриарха Филарета не принимал, как бы Москва этого не просила. Это означает, что открыто окно возможностей для реабилитации патриарха Филарета.

Поскольку он стоял в основе Киевского патриархата и посвящал епископат, без признания его легитимным невозможно признать все остальное духовенство УПЦ КП легитимным. Весь этот процесс должен начинаться по крайней мере с Филарета. Вероятность этого признания равна вероятности получению Томоса. Поскольку без признания некому оказывать автокефалию,

– отметил Горевой.

Что это будет означать?

Что произойдет каноническая реабилитация патриарха Филарета – то есть, будет признана недействительной и несоответствующей канонам процедура "осуждения" его Архиерейским Собором РПЦ в 1992 года. Это, в свою очередь, будет означать признание недействительными решений о "лишении сана" и "отлучение от Церкви через анафему". По сути – это процедура, подобная реабилитации осужденных по политическим мотивам.

Сможет ли после этого Филарет возглавить Единую поместную церковь?

Теоретически – да. Как и любой другой из иерархов, которые обратились к Вселенскому Патриарху в апреле этого года и участвуют в объединительном процессе, кто на Соборе в соответствии с утвержденной процедуры получит надлежащую поддержку для выдвижения кандидатом.

После провозглашения анафемы, которая была наложена на нынешнего лидера Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, недействительной, состоится легитимизация не только патриарха Филарета, но и всего духовенства УПЦ КП и части УАПЦ. Таким образом все получат возможность претендовать на престол. Однако понятно, что поскольку только Филарет сейчас находится в патриаршем состоянии, то больше шансов у него. По крайней мере с процедурной точки зрения,

– отметил директор Центра религиозной безопасности.

Чем это закончится для верующих?

Как отметил Горевой, на разных прихожан назначения Филарета может повлиять по-разному. Для верующих УПЦ КП и УАПЦ, как и для многих сторонних обывателей, Филарет – общенациональный лидер с большим рейтингом. Однако в то же время среди верующих УПЦ МП у него большой антирейтинг, поскольку он воспринимается как раскольник и самопровозглашенный глава церкви. Это многих может оттолкнуть, даже из числа верующих, которые поддерживают предоставление Томоса, но не воспринимают личность Филарета как духовного лидера. Как пишут СМИ, Порошенко, как прихожанин УПЦ МП, предлагал митрополиту МП Онуфрий участвовать в создании единой церкви. Однако Онуфрий от этого предложения отмолчался.

Эксперты же отмечают, что в кризисные времена институтом церкви должен руководить хороший администратор, что не всегда предполагает высокую духовность.

Посмотрите на УПЦ КП, сравните с тем, какой она была в 1992 году, добавьте негативное отношение по крайней мере в течение двух президентских сроков и поймете, что это талант. Конечно, если сравнивать как монахов Онуфрия (глава УПЦ МП) и Филарета – то Онуфрий выглядит духовнее, и воспринимается большим молитвенником. Однако на этапе самостоятельности украинского православия управлять церковью должен администратор. Высокодуховные монахи не способны справиться с церковным институтом в кризисные времена,

– объяснил Горевой.