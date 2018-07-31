Автокефалия Украинской православной церкви: какие процессы предстоит пережить Украине

Украина уже вплотную приблизилась к признанию собственной поместной православной церкви. Осталось только принять это решение в Священном синоде Вселенского патриархата. Ближайшая его сессия состоится 30 августа.

О единой поместной православной церкви в Украине мечтают с приобретения независимости. Серьезно за эту тему взялся Петр Порошенко, ведь автокефалия Украинской православной церкви – один из "трех китов", на которых будет держаться его предвыборная кампания. И хотя действующий Президент обещал Томос к годовщине Крещения Киевской Руси (28 июля), его все еще ждут.

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"Мы верим и уповаем на Бога и надеемся на нашу мать-церковь Константинополь, что в 2018 году этот процесс будет завершен", – сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Томос – это решение Священного синода Вселенского патриархата, документ небольшой, весь текст может поместиться на трех страницах. Одновременно с предоставлением Томоса, Константинополь должен снять анафему с Филарета, которую по политическим мотивам объявила Московская патриархия. Далее на поместном соборе в Украине с участием 40 представителей Киевского патриархата, 15 – Украинской автокефальной церкви и 10 – Московского патриархата должны избрать патриарха, вероятно, Филарета.

Они могут завоевать себе более личные или специальные права, скажем в автономии их деятельности. Или ограничить права самого патриарха путем создания опосредованных структур в церковном управлении,

– отметил автор аналитической записки Сценария предоставления Томоса Украине Ярослав Коцюба.

Возглавил борьбу против автокефалии нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. В церквях Московского патриархата начали распространять листовки, где призывают прихожан обратиться к Вселенскому с просьбой не предоставлять украинской церкви Томос. А в конце июня Новинский проспонсировал поездку делегации Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием в Стамбул. Там Новинский угрожал Варфоломею гражданской войной в Украине.

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Внутренняя религиозная война между церквями действительно может обостриться, говорят эксперты. Более того, после предоставления украинской церкви автокефалии может произойти и полномасштабное вторжение России на Востоке Украины.

Епископы Московского патриархата могут начать интеграцию в новосозданную Украинскую поместную церковь. А получив там большинство, впоследствии выбрать собственного патриарха.

Никто никого не будет заставлять выходить из подчинения русской церкви, входить в подчинение украинской церкви, но это право граждан, это право людей определяться,

– резюмировал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Ближайший синод в Константинополе состоится 30 августа. Вероятно, Томос Украины предоставят именно в этот день. Однако, после признания Украинской поместной православной церкви, Верховная Рада должна принять законопроект, которым отдаст новосозданной церкви название "Украинская православная церковь". Сейчас это название закреплено за приходами Московского патриархата.