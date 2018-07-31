20:31
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Автокефалия Украинской православной церкви: какие процессы предстоит пережить Украине

44 Читати новину українською

Украина уже вплотную приблизилась к признанию собственной поместной православной церкви. Осталось только принять это решение в Священном синоде Вселенского патриархата. Ближайшая его сессия состоится 30 августа.

О единой поместной православной церкви в Украине мечтают с приобретения независимости. Серьезно за эту тему взялся Петр Порошенко, ведь автокефалия Украинской православной церкви – один из "трех китов", на которых будет держаться его предвыборная кампания. И хотя действующий Президент обещал Томос к годовщине Крещения Киевской Руси (28 июля), его все еще ждут.

Читайте также: Когда провозгласят автокефалию УПЦ, благодарить за это надо будет и патриарха Кирилла, – Портников

"Мы верим и уповаем на Бога и надеемся на нашу мать-церковь Константинополь, что в 2018 году этот процесс будет завершен", – сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Томос – это решение Священного синода Вселенского патриархата, документ небольшой, весь текст может поместиться на трех страницах. Одновременно с предоставлением Томоса, Константинополь должен снять анафему с Филарета, которую по политическим мотивам объявила Московская патриархия. Далее на поместном соборе в Украине с участием 40 представителей Киевского патриархата, 15 – Украинской автокефальной церкви и 10 – Московского патриархата должны избрать патриарха, вероятно, Филарета.

Они могут завоевать себе более личные или специальные права, скажем в автономии их деятельности. Или ограничить права самого патриарха путем создания опосредованных структур в церковном управлении,
– отметил автор аналитической записки Сценария предоставления Томоса Украине Ярослав Коцюба.

Возглавил борьбу против автокефалии нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. В церквях Московского патриархата начали распространять листовки, где призывают прихожан обратиться к Вселенскому с просьбой не предоставлять украинской церкви Томос. А в конце июня Новинский проспонсировал поездку делегации Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием в Стамбул. Там Новинский угрожал Варфоломею гражданской войной в Украине.

Читайте также: Процедура предоставления автокефалии УПЦ уже началась, – Вселенский патриархат

Внутренняя религиозная война между церквями действительно может обостриться, говорят эксперты. Более того, после предоставления украинской церкви автокефалии может произойти и полномасштабное вторжение России на Востоке Украины.

Епископы Московского патриархата могут начать интеграцию в новосозданную Украинскую поместную церковь. А получив там большинство, впоследствии выбрать собственного патриарха.

Никто никого не будет заставлять выходить из подчинения русской церкви, входить в подчинение украинской церкви, но это право граждан, это право людей определяться,
– резюмировал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Ближайший синод в Константинополе состоится 30 августа. Вероятно, Томос Украины предоставят именно в этот день. Однако, после признания Украинской поместной православной церкви, Верховная Рада должна принять законопроект, которым отдаст новосозданной церкви название "Украинская православная церковь". Сейчас это название закреплено за приходами Московского патриархата.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины УПЦ КП религия Единая поместная церковь
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
сегодня, 20:02 Статистика смертности в ДТП: Украина среди лидеров в Европе
Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый
сегодня, 18:01 Путешествия по Украине: захватывающие места Днепропетровщины, которые должен увидеть каждый
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сегодня, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
сегодня, 15:15 Убили Виталия Олешко "Сармата": что о нем известно
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сегодня, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
С сегодняшнего дня Национальная полиция Украины существует официально
 2 сентября 2015 , 14:16
Корбана в суде задержали по представлению ГПУ
 3 ноября 2015 , 13:27
"Шахтер" - "Динамо": Стартовые составы команд
 1 мая 2016 , 19:18
Сборная Украины при полных трибунах провела первую тренировку на своей базе во Франции
 9 июня 2016 , 09:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук