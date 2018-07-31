Автокефалія української православної церкви: які процеси має пережити Україна

Україна вже впритул наблизилася до визнання власної помісної православної церкви. Залишилося лише схвалити це рішення на Священному синоді Вселенського патріархату. Найближча його сесія відбудеться 30 серпня.

Про єдину помісну православну церкву в Україні мріють від набуття незалежності. Серйозно за цю тему взявся Петро Порошенко, адже автокефалія української православної церкви – один з "трьох китів", на яких триматиметься його передвиборча кампанія. І хоча чинний Президент обіцяв Томос до річниці Хрещення Київської русі (28 липня), його все ще чекають.

Читайте також: Коли проголосять автокефалію УПЦ, дякувати за це треба буде і патріарху Кирилу, – Портников

"Ми віримо і покладаємо надію на Бога і маємо сподівання на нашу матір-церкву Константинополь, що у 2018 році цей процес буде завершено", – сказав архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій (Зоря).

Томос – це рішення Священного синоду Вселенського патріархату, документ невеликий, увесь текст може міститися на трьох сторінках. Одночасно з наданням Томосу, Константинополь має зняти анафему з Філарета, яку з політичних мотивів оголосила Московська патріархія. Далі на помісному соборі в Україні за участі 40 представників Київського патріархату, 15 – Української автокефальної церкви та 10 – Московського патріархату мають обрати патріарха, ймовірно, Філарета.

Вони можуть вибороти собі більш особисті або спеціальні права, скажімо в автономії їхньої діяльності. Або ж обмежити права самого патріарха через створення опосередкованих структур в церковному управлінні,

– зазначив автор аналітичної записки Сценарії надання Томосу Україні Ярослав Коцюба.

Очолив боротьбу проти автокефалії нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. У церквах Московського патріархату почали розповсюджувати листівки, де закликають прихожан звернутися до Вселенського з проханням не надавати українській церкві Томос. А в кінці червня Новинський проспонсорував поїздку делегації Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм до Стамбулу. Там Новинський погрожував Варфоломію громадянською війною в Україні.

Читайте також: Процедура надання автокефалії УПЦ вже почалася, – Вселенський патріархат

Внутрішня релігійна війна між церквами дійсно може загостритися, кажуть експерти. Більше того, після надання українській церкві автокефалії може відбутися і повномасштабне вторгнення Росії на Сході України.

Єпископи Московського патріархату можуть розпочати інтеграцію в новостворену Українську помісну церкву. А отримавши там більшість, згодом обрати власного патріарха.

Ніхто нікого не буде примушувати виходити з підпорядкування російської церкви, входити в підпорядкування української церкви, але це право громадян, це право людей визначатися,

– резюмував архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій (Зоря).

Найближчий синод у Константинополі відбудеться 30 серпня. Ймовірно, Томос Україні нададуть саме цього дня. Однак, після визнання української помісної православної церкви, Верховна Рада має ухвалити законопроект, яким віддасть новоствореній церкві назву "Українська православна церква". Зараз ця назва закріплена за парафіями Московського патріархату.