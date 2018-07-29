Коли проголосять автокефалію УПЦ, дякувати за це треба буде і патріарху Кирилу, – Портников

Рішення вселенського патріарха Варфоломія про надання Українській православній церкві Томосу про автокефалію може бути ухвалене через поведінку патріарха Російської православної церкви (РПЦ) Кирила.

Таку думку в колонці для "Радіо Свобода" висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Можна вважати, що такий перебіг подій визначили зусилля прихильників автокефалії в українському православ’ї і владі. Але коли проголошення автокефалії відбудеться, дякувати за нього потрібно буде не в меншій мірі РПЦ і особисто патріарху Кирилу – як не парадоксально на перший погляд це прозвучить,

– зазначає Портников.

Читайте також: Процедура надання автокефалії УПЦ вже почалася, – Вселенський патріархат

Він також висловив переконання, що РПЦ могла зберегти свій вплив на Україну, якби у 1990-і роки погодилася на автокефалію УПЦ. Проте "РПЦ вважала за краще йти іншим шляхом – шляхом блокування самої ідеї автокефалії, шляхом розколу українського православ'я".

"Завдяки цьому ідея незалежної держави і самостійної церкви стали дуже близькими ідеями, а поява автокефальної церкви сьогодні сприймається як ще один крок у бік від цивілізаційної залежності від Москви", – вважає Портников.

Він зазначив, що глава РПЦ нагадує бабу з казки Олександра Пушкіна про рибака і рибку. Усе тому, що Кирило, на думку оглядача, ніколи не хотів бути "просто" московським патріархом, він прагне стати "володаркою морською", главою світового православ'я.

"Саме тому відносини, які склалися у попередника Кирила патріарха Алексія II з вселенським патріархатом, були Кирилом практично зруйновані. Останнім ударом Московського патріарха по цих відносинах став фактичний бойкот Всеправославного собору на Криті", – пояснив журналіст.

Він зазначив, що до бойкоту Варфоломій "утримувався від різких рухів у сторону українських православних, намагався зберегти взаєморозуміння з РПЦ. Однак амбіції патріарха Кирила перекреслили цю обережну лінію навхрест".

Читайте також: Єдина помісна церква: експерт розповів, що зміниться в Україні після отримання Томосу

Потрібно розуміти, що сьогодні патріарх Варфоломій I не просто може надати автокефалію для єдиної української церкви. Він ще і бореться за збереження і відновлення авторитету Вселенського патріарха у світовому православ’ї. І, як на мене, добре, що в цій боротьбі українське православ’я – на боці своєї матері-церкви, а не поруч із патріархом Кирилом біля його розбитого корита,

– резюмував Портников.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада України схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.



