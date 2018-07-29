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Когда провозгласят автокефалию УПЦ, благодарить нужно будет и патриарха Кирилла, – Портников

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Когда провозгласят автокефалию УПЦ, благодарить нужно будет и патриарха Кирилла
Когда провозгласят автокефалию УПЦ, благодарить нужно будет и патриарха Кирилла / Svoboda.org

Решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии может быть принято из-за поведения патриарха Российской православной церкви (РПЦ) Кирилла.

Такое мнение в колонке для "Радио Свобода" выразил журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Можно считать, что такой ход событий определили усилия сторонников автокефалии в украинском православии и власти. Но когда провозглашение автокефалии состоится, благодарить за него нужно будет не в меньшей степени РПЦ и лично патриарха Кирилла – как не парадоксально на первый взгляд это прозвучит,
– отмечает Портников.

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Он также выразил убеждение, что РПЦ могла сохранить свое влияние на Украину, если бы в 1990-е годы согласилась на автокефалию УПЦ. Однако "РПЦ предпочла идти другим путем – путем блокирования самой идеи автокефалии, путем раскола украинского православия".

"Благодаря этому идея независимого государства и самостоятельной церкви стали очень близкими идеями, а появление автокефальной церкви сегодня воспринимается как еще один шаг в сторону от цивилизационной зависимости от Москвы", – считает Портников.

Он отметил, что глава РПЦ напоминает старуху из сказки Александра Пушкина про рыбака и рыбку. Все потому, что Кирилл, по мнению обозревателя, никогда не хотел быть "просто" московским патриархом, он хочет стать "владычицей морскою", главой мирового православия.

"Именно поэтому отношения, которые сложились у предшественника Кирилла патриарха Алексия II с вселенским патриархатом, Кириллом были практически разрушены. Последним ударом Московского патриарха по этим отношениям стал фактический бойкот Всеправославного собора на Крите", – пояснил журналист.

Он отметил, что до бойкота Варфоломей "воздерживался от резких движений в сторону украинских православных, пытался сохранить взаимопонимание с РПЦ. Однако амбиции патриарха Кирилла перечеркнули эту осторожную линию накрест".

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Нужно понимать, что сегодня патриарх Варфоломей I не просто может предоставить автокефалию для единой украинской церкви. Он еще и борется за сохранение и восстановление авторитета Вселенского патриарха в мировом православии. И, как на меня, хорошо, что в этой борьбе украинское православие – на стороне своей матери-церкви, а не рядом с патриархом Кириллом у разбитого корыта,
– резюмировал Портников.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.


 

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики УАПЦ Патриарх Кирилл РПЦ УПЦ МП УПЦ КП религия Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
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