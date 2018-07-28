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Единая поместная церковь: эксперт рассказал, что изменится в Украине после получения Томоса

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С начала, когда Президент Порошенко в апреле только объявил инициативу о предоставлении Киеву Томоса, предполагалось, это может произойти как раз к дате Крещения Киевской Руси. Затем ожидаемая дата сместилась ко Дню Независимости.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Он напомнил, что для Украины предоставление Томосу означает, что она получит самоуправную независимую Украинскую Православную Церковь. "Самоуправную" означает, что церковь будет управлять самостоятельно своими делами без оглядки на Москву, без оглядки на кого-то другого.

Очевидно, что это положительный момент. Это элемент очередной независимости Украины, и отсоединения от российской зависимости. Россия очень часто использовала церковь как инструмент влияния на Украину,
– отметил эксперт.

По его словам, с предоставлением Томоса будут назначать и согласовывать епископов, архиепископов, священников самостоятельно. Вероятно, будет происходить определенная территориальная реформа. И все это будет происходить с центром в Киеве.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Новости Украины УПЦ МП УПЦ КП УАПЦ Единая поместная церковь
Источник: 24 канал
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