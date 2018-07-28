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Автокефалия церкви в Украине: Вселенский патриарх сделал важное заявление

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Вселенский патриарх заявил, что конечная цель – предоставить украинской церкви автокефалию
Вселенский патриарх заявил, что конечная цель – предоставить украинской церкви автокефалию / Фото из открытых источников

Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих в Украине с конечной целью предоставить украинской церкви автокефалию.

Об этом говорится в послании Вселенского патриарха Варфоломея, которое передал Президенту Украины Петру Порошенко в Киеве митрополит Галльский Эммануил, сообщает пресс-служба главы государства.

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Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию,
– отмечается в послании.

Вместе с тем, украинский президент Петр Порошенко за такую позицию относительно украинской церкви.

"Для большинства украинцев являются очень важными слова его Святейшества о том, что Украина является канонической территорией русской православной церкви. Что передача в XVII веке контроля Москве происходила неканоническим образом. И так же, как и мы, его Святейшество считает нашей матерью-церковью именно Константинопольский патриархат", – сказал Порошенко.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина надеется на решение о предоставлении Томоса.

"Это исторический момент для Украины и украинской церкви вернуться в лоно матери-церкви", – подчеркнул он.

Напомним, в Украине празднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси-Украины, куда прибыла достопочтенная делегация из Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея. 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Ранее украинский гарант заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть к 1030-летию крещения Руси.

Теги: Новости Украины религия Петр Порошенко Единая поместная церковь Новости политики
Источник: 24 Канал
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