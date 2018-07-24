Единственная украинская церковь получит автокефалию: эксперт озвучил мотивы и сроки

Принципиальное решение о предоставлении единой Украинской церкви автокефалии, очевидно, уже принято. Об этом свидетельствуют несколько сигналов. Но официально это, скорее всего, будет позже.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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По словам эксперта, Константинополь вряд ли устанавливал дату предоставления томоса (указ, декрет в некоторых вопросах церковного устройства – "24") единой Украинской церкви. Хотя в Киеве расчет был на то, чтобы это произошло быстро. Проблема в том, что затягивание процесса дает новые возможности для России и ее сторонников в Украине, чтобы затормозить процесс. Впрочем, считает Леонов, процесс затягивается по объективным причинам. Но есть ряд сигналов, что томос будет предоставлен.

В Константинополе хотят выдержать всю процедуру предоставления томоса, чтобы потом не было никаких претензий и обжалований. Кроме того, Патриарх Варфоломей очень резко выступил после визита представителей УПЦ МП во главе с нардепом от "Оппоблока" Вадимом Новинским в Константинополь, которые пытались отговорить его от предоставления автокефалии. Варфоломей заявил, что Украинская церковь никогда не передавалась московской. И что материнской церковью для украинской является именно Константинополь,

– подчеркнул Александр Леонов.

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Поэтому, отмечает политолог, вряд ли Варфоломей сделает шаг назад.

"Патриарх Варфоломей должен предоставить автокефалию Украинской единой поместной церкви и таким образом существенно ослабить РПЦ. Если он этого не сделает, то это может привести к тому, что Россия приложит максимум усилий, чтобы перебрать на себя функции Константинополя", – подчеркивает Леонов.

По его мнению, решение, возможно, будет до конца года. Но, предостерегает эксперт, очень не хотелось бы, чтобы тема независимости церкви стала темой предвыборной кампании. В Украине большинство граждан настроены на независимую Украинскую церковь. Но определенной части безразлично, и именно их будут атаковать пророссийские силы, раскручивая на них кампанию. Это приведет к напряжению в обществе.

Сейчас главное встретить годовщину крещения Руси, не допустить провокаций и никаких столкновений. По этому все сейчас будут наблюдать,

– отметил Леонов.

Напомним, в Украине празднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси-Украины, на мероприятия прибудет достопочтенная делегация из Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея. 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Ранее украинский гарант заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть к 1030-летию крещения Руси.