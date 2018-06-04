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Порошенко озвучил возможную дату провозглашения автокефалии православной церкви в Украине

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Порошекно надеется на автокефалию Украинской церкви к годовщине крещения Руси
Порошекно надеется на автокефалию Украинской церкви к годовщине крещения Руси / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко ожидает получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви до 28 июля, то есть до 1030-летия крещения Руси.

Об этом он сказал во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, состоявшейся в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, передает пресс-служба президента.

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Победа – это не только освобождение украинской земли. Победа это когда впервые, более чем за 300 лет, в Украине появился реальный шанс создать единую поместную Православную и главное – Украинская церковь. И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос,
– заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что во время встречи в Стамбуле 9 апреля со Вселенским Патриархом подчеркивалось, что в случае совместного обращения украинских президента, Верховной Рады Украины и церковных иерархов Синод Вселенского Патриархата готов будет предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

"Я был бы очень счастлив, когда бы это произошло. И в ближайшее время я верю в то, что у нас все получится", – подчеркнул Президент и добавил, что Украина завоевала свое право иметь единую поместную церковь, ведь заплатила за это высокую цену.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении Президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: Новости Украины Новости политики Годовщина Крещения Руси Единая поместная церковь религия Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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