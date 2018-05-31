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Филарет рассказал, когда украинская церковь может получить автокефалию

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Украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.

Об этом 24 Канала рассказал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

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После того, как Вселенский патриархат предоставит украинской православной церкви Томос, объединятся в одну поместную церковь Православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, а также несколько епископов и поместных церквей Московского патриархата.

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", – сказал Филарет.

К слову, 31 мая вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви рассмотрят 12 епископов Константинопольского патриархата.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: Новости Украины религия Новости политики Единая поместная церковь Филарет
Источник: 24 Канал
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