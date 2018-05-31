Філарет розповів, коли українська церква може отримати автокефалію

Українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже у липні.

Про це 24 Каналу розповів Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

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Після того, як Вселенський патріархат надасть українській православній церкві Томос, об'єднаються в одну помісну церкву Православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква, а також декілька єпископів та помісних церков Московського патріархату.

"Є всі надії, що найближчим часом, я думаю, це буде в липні, ми отримаю Томос і автокефалію", – сказав Філарет.

До слова, 31 травня питання надання автокефалії українській церкві розглянуть 12 єпископів Константинопольського патріархату.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.