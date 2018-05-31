08:20
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Створення єдиної помісної церкви: Парубій озвучив результати зустрічі з Патріархом Єрусалимським

269 Читать новость на русском
Парубій закликає Патріарха Єрусалимського підтримати автокефалію УПЦ
Парубій закликає Патріарха Єрусалимського підтримати автокефалію УПЦ / Фото з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зустрівся з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ та закликав його підтримати надання Українській Помісній Православній Церкві Томосу про автокефалію.

Про це спікер Парламенту повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Філарет зробив важливу заяву про автокефалію церкви

За словами голови ВР, під час зустрічі в Ізраїлі з Патріархом Теофілом ІІІ, останній погодився, що Україна може створити свою незалежну православну церкву.

"Святійший Патріарх сказав, що кожен православний народ має право на свою незалежну національну Помісну Церкву. З нами Бог! Переможемо!", – зазначив Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: релігія Новини Ізраїля Андрій Парубій Єдина помісна церква Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
5770
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук