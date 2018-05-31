Створення єдиної помісної церкви: Парубій озвучив результати зустрічі з Патріархом Єрусалимським

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зустрівся з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ та закликав його підтримати надання Українській Помісній Православній Церкві Томосу про автокефалію.

Про це спікер Парламенту повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами голови ВР, під час зустрічі в Ізраїлі з Патріархом Теофілом ІІІ, останній погодився, що Україна може створити свою незалежну православну церкву.

"Святійший Патріарх сказав, що кожен православний народ має право на свою незалежну національну Помісну Церкву. З нами Бог! Переможемо!", – зазначив Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.