Создание единой поместной церкви: Парубий озвучил результаты встречи с Патриархом Иерусалимским

Глава Верховной Рады Андрей Парубий встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ и призвал его поддержать предоставление Украинской Поместной Православной Церкви автокефалию.

Об этом спикер Парламента сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам главы ВР, во время встречи в Израиле с Патриархом Теофилом ІІІ, последний согласился, что Украина может создать свою независимую православную церковь.

"Святейший Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою независимую национальную Поместную Церковь. С нами Бог! Победим!", – отметил Парубий.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении Президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.