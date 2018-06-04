Порошенко озвучив можливу дату проголошення автокефалії православної церкви в Україні

Президент України Петро Порошенко очікує отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви до 28 липня , тобто до 1030-річчя хрещення Русі.

Про це він сказав під час участі у молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, що відбулася в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, передає прес-служба президента.

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Перемога – це не лише звільнення української землі. Перемога це коли вперше, більш як за 300 років, в Україні з’явився реальний шанс створити Єдину Помісну Православну і головне – Українську церкву. І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос,

– заявив Порошенко.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі у Стамбулі 9 квітня зі Вселенським Патріархом наголошувалось на тому, що в разі спільного звернення українських президента, Верховної Ради України та церковних ієрархів Синод Вселенського Патріархату готовий буде надати українській церкві Томос про автокефалію.

"Я був би дуже щасливий, коли би це відбулося. І найближчим часом я вірю в те, що у нас все вийде", – наголосив Президент і додав, що Україна виборола своє право мати єдину помісну церкву, адже заплатила за це високу ціну.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.