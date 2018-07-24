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Українська єдина церква отримає автокефалію: експерт озвучив мотиви і терміни

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Україна святкує 1030 річницю Хрещення Руси-України
Україна святкує 1030 річницю Хрещення Руси-України / from-ua.com

Принципове рішення про надання Українській єдиній церкві автокефалії, вочевидь, вже прийнято. Про це свідчать кілька сигналів. Але офіційно це, швидше за все, буде пізніше.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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За словами експерта, Константинополь навряд чи встановлював дату надання томосу (указ, декрет у деяких питаннях церковного устрою – "24") Українській єдиній церкві. Хоча в Києві розрахунок був на те, щоб це відбулося швидко. Проблема в тому, що затягування процесу дає нові можливості для Росії і її прихильників в Україні, аби загальмувати процес. Втім, вважає Леонов, процес затягується з об’єктивних причин. Але є низка сигналів, що томос буде надано.

В Константинополі хочуть витримати всю процедуру надання томосу, щоб потім не було жодних претензій і оскаржень. Крім того, Патріарх Варфоломій дуже різко виступив після візиту представників УПЦ МП на чолі з нардепом від "Опоблоку" Вадимом Новинським до Константинополя, які намагалися відмовити його від надання автокефалії. Варфоломій заявив, що Українська церква ніколи не передавалася московській. І що материнською церквою для української є саме Константинополь,
– наголосив Олександр Леонов.

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Тому, зауважує політолог, навряд чи Варфоломій зробить крок назад.

"Патріарх Варфоломій мусить надати автокефалію Українській єдиній помісній церкві і таким чином суттєво послабити РПЦ. Якщо він цього не зробить, то це може призвести до того, що Росія докладе максимум зусиль, аби перебрати на себе функції Константинополя", – наголошує Леонов.

На його думку, рішення, можливо, буде до кінця року. Але, застерігає експерт, дуже не хотілося б, щоб тема незалежності церкви стала темою передвиборчої кампанії. В Україні більшість громадян налаштована на незалежну Українську церкву. Але певній частині байдуже, і саме їх атакуватимуть проросійські сили, розкручуючи на них кампанію. Це призведе до напруги в суспільстві.

Зараз головне зустріти річницю хрещення Русі, не допустити провокацій і жодних зіткнень. За цим всі зараз спостерігатимуть,
– зазначив Леонов.

Нагадаємо, в Україні святкують 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, куди прибуде високоповажна делегація з Константинополя від Вселенського патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві. Раніше український гарант заявляв, що Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію УПЦ до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі.

Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП РПЦ Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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