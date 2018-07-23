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Росія хоче зірвати надання автокефалії Україні: Тимчук озвучив підступний план Кремля

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Тимчук розповів про новий план росії зірвати автокефалію в Україні
Тимчук розповів про новий план росії зірвати автокефалію в Україні / Фото з відкритих джерел

Керівництво УПЦ МП разом з посольством Росії в Україні перейшли до нового етапу в спробах зірвати надання автокефалії Українській православній церкві.

Про це заявив координатор "Інформаційного спротиву", нардеп від "Народного фронту", Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Стосовно нового етапу спроб Москви зірвати автокефалію для України. За інформацією групи ІС, розуміючи, що поставлене РПЦ завдання показати масовість шанувальників в Україні УПЦ МП з проведенням провокацій під виглядом "фашистів і націоналістів" під час Хресного ходу на честь 1030-річчя Хрещення Русі не матиме серйозного ефекту як в Україні, так і на міжнародному рівні, керівництво УПЦ МП разом із посольством РФ в Україні перейшли до наступного етапу", – розповів політик.

За його словами, за "ініціативою" митрополита Онуфрія, наступного дня після проведення Хресної ходи, 28 липня, на території Києво-Печерської Лаври запланована зустріч представників іноземних посольств в Україні, а саме: Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Греції, Кіпру, Сербії, Македонії, Болгарії і Румунії. 

"Крім того, екзархат РПЦ в Україні (УПЦ МП) за вказівкою з Москви, окремо запросив на цей захід представників Сербської, Македонської, Болгарської, Грузинської та Української православних церков, а також представників Американської православної церкви", – додав Тимчук.

Нардеп зауважив, що в рамках цієї зустрічі має відбутися обговорення ситуації навколо нібито "неканонічного процесу" надання автокефалії Української Помісної Православної Церкви.

Присутніх, згідно тез з Москви, а також сформованої під час Хресної ходи "потрібної картинки", будуть переконувати в небезпеці такого розвитку ситуації ("загроза розколу світового православ'я", "криваве протистояння в Україні на релігійному ґрунті" і т.д.). Головна теза - заклик об'єднатися, щоб "спільними зусиллями зберегти мир на українській землі, – звучить, м'яко кажучи, дивно, в умовах окупації і агресії РФ проти України",
– наголосив Тимчук.

Політик підкреслив, що сподівається на те, що запрошені на зустріч дипломати і представники світової православної спільноти матимуть здоровий глузд і розуміння "щоб не танцювати під дудку ФСБ в цьому пропагандистському шоу".

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Раніше Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію УПЦ до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Єдина помісна церква релігія УПЦ КП РПЦ
Джерело: 24 Канал
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