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Россия хочет сорвать предоставление автокефалии Украине: Тымчук озвучил коварный план Кремля

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Тымчук рассказал о новом плане России сорвать автокефалию в Украине
Тымчук рассказал о новом плане России сорвать автокефалию в Украине / Фото из открытых источников

Руководство УПЦ МП вместе с посольством России в Украине перешли к новому этапу в попытках сорвать предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом заявил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Относительно нового этапа попыток Москвы сорвать автокефалию для Украины. По информации группы ИС, понимая, что поставленная РПЦ задача показать массовость поклонников в Украине УПЦ МП с проведением провокаций под видом "фашистов и националистов" во время Крестного хода в честь 1030-летия Крещения Руси не будет иметь серьезного эффекта, как в Украине, так и на международном уровне, руководство УПЦ МП вместе с посольством РФ в Украине перешли к следующему этапу", – рассказал политик.

По его словам, по "инициативе" митрополита Онуфрия, на следующий день после проведения Крестного хода, 28 июля, на территории Киево-Печерской Лавры запланирована встреча представителей иностранных посольств в Украине, а именно: России, Беларуси, Молдовы, Грузии, Греции, Кипра, Сербии, Македонии, Болгарии и Румынии.

"Кроме того, экзархат РПЦ в Украине (УПЦ МП) по указанию из Москвы, отдельно пригласил на это мероприятие представителей Сербской, Македонской, Болгарской, Грузинской и Украинской православных церквей, а также представителей Американской православной церкви", – добавил Тымчук.

Нардеп отметил, что в рамках этой встречи должно состояться обсуждение ситуации вокруг якобы "неканонического процесса" предоставления автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.

Присутствующих, согласно тезисам из Москвы, а также сложившейся во время Крестного хода "нужной картинки", будут убеждать в опасности такого развития ситуации ("угроза раскола мирового православия", "кровавое противостояние в Украине на религиозной почве" и т.д.). Главный тезис – призыв объединиться, чтобы общими усилиями сохранить мир на украинской земле, – звучит, мягко говоря, странно, в условиях оккупации и агрессии РФ против Украины",
– отметил Тымчук.

Политик подчеркнул, что надеется на то, что приглашенные на встречу дипломаты и представители мировой православной общины будут иметь здравый смысл и понимание "чтобы не плясать под дудку ФСБ в этом пропагандистском шоу".

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть к 1030-летию крещения Руси.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия РПЦ УПЦ КП религия Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
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