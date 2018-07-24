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На святкування Хрещення в Україну приїде делегація від Вселенського патріарха

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На святкування Хрещення в Україну приїде делегація від Вселенського патріарха
На святкування Хрещення в Україну приїде делегація від Вселенського патріарха / Фото з відкритих джерел

До Києва на святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України прибуде високоповажна делегація з Константинополя від Вселенського патріарха Варфоломія. Делегація завітає на запрошення Президента України Петра Порошенка.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Українська помісна православна церква.

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Вселенський патріарх Варфоломій і перші особи інших помісних православних церков проігнорували запрошення УПЦ МП на святкування 1030-річчя хрещення Русі-України. Проте не відмовив Президентові України – повноважна делегація від Церкви-Матері в Україні на свято все ж буде,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі 27 і 28 липня у Києві буде проведено молебні і організовано хресні ходи від православних церков Київського і Московського патріархатів.

Додамо, що у вівторок 24 липня, у день пам’яті рівноапостольної княгині Ольги, у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту з 12:00 до 13:00, зокрема в районі Михайлівської площі.

 

Теги: Новини України релігія УПЦ КП Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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