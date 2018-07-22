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Порошенко зробив гучну заяву про автокефалію української церкви

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / wz.lviv.ua

Президент Петро Порошенко назвав автокефалії православної церкви питанням незалежності України.

Про це він написав у Twitter.

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"Автокефалія – це питання нашої незалежності і нашої національної безпеки. Тому й чинять такий шалений опір Москва і її п'ята колона в Україні. Ми не повинні вважати, що Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися і боротися для його отримання", – заявив Президент.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Раніше український гарант заявляв, що Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію УПЦ до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко релігія Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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