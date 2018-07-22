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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко сделал громкое заявление об автокефалии украинской церкви

579 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / wz.lviv.ua

Президент Петр Порошенко назвал автокефалии православной церкви вопросом независимости Украины.

Об этом он написал в Twitter.

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"Автокефалия – это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения", – заявил Президент.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Ранее украинский гарант заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть к 1030-летию крещения Руси.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Единая поместная церковь религия
Источник: 24 Канал
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