Порошенко сделал громкое заявление об автокефалии украинской церкви

Президент Петр Порошенко назвал автокефалии православной церкви вопросом независимости Украины.

Об этом он написал в Twitter.

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"Автокефалия – это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине. Мы не должны считать, что Томос у нас в кармане. Мы должны молиться и бороться для его получения", – заявил Президент.

Автокефалія – це питання нашої незалежності та нашої національної безпеки. Тому і чинять такий шалений спротив Москва та її п’ята колона в Україні.



Ми не маємо вважати, ніби Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися та боротися для його отримання.https://t.co/Z0BPyPOl2V — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июля 2018 г.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.



Ранее украинский гарант заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть к 1030-летию крещения Руси.