Порошенко очертил проблемы автокефалии в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что нет никаких оснований считать, что Томос уже – в кармане Украины, поэтому остается только молиться, верить и бороться. Кроме того, как подчеркивает он, Кремль и его "пятая колонна" "сопротивляются" появлению независимой украинской церкви.

Такое заявление украинский лидер сделал во время своего выступления в Зарванице на Тернопольщине в рамках Общенационального паломничества.

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"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости. Это один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, в конце концов, – всей мировой геополитики", – подчеркнул украинский гарант.

По его словам, именно поэтому оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее "пятая колонна" в Украине.

"И даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы наружу, что, мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии", – подчеркивает он.

В то же время он добавляет, что услышал уже несколько позитивных сообщений – в частности о том, что присоединение киевской митрополии к московской церкви в XVII веке произошло с нарушением канонов, а право давать автокефалию принадлежит Вселенскому Патриарху и Синоду.

"Константинопольская Церковь – это Церковь-Мать для украинских православных. А Москва, которая претендует на "материнство", на самом деле является дочерней к церкви в Киеве. И главное о том, что когда возникает независимое государство, естественным следствием является и создание своей независимой православной церкви", – утверждает президент.

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Кроме того, Порошенко отметил, что ситуация все же остается непростой, а противодействие – "масштабным и системным".

Нет никаких оснований считать, что Томос уже у нас – в кармане. Нам остается молиться, верить и бороться. Когда молимся, не прекращаем работать, учил владыка Любомир Гузар. Без труда ничего само собой не произойдет. А еще говорят, что нельзя остановить идею, время которой пришло. Идея автокефалии сейчас в Украине именно такова. К Томосу нас ведет сама логика исторического процесса, логика развития украинской нации, логика развития украинского государства,

– констатировал он.

Как пояснил украинский лидер, говорится не о создании государственной церкви.

"Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства. Но особенно от иностранного государства. Об этом я написал понтифику. На днях государственный секретарь Ватикана сообщил мне, что папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий", – резюмировал Порошенко.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.



Ранее украинский гарант заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть до 1030-летия крещения Руси.