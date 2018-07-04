Порошенко провел параллели между российской и украинской церквями

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что сегодня Россия желает помешать Украине иметь свою независимую церковь. Также он назвал русскую церковь церковью страны-агрессора, а украинскую – церковью для украинцев.

Такое заявление украинский лидер сделал в комментарии сербскому телеканалу РТС, передает его пресс-служба.

Читайте также: В Московском патриархате пугают кровопролитием через автокефалию

"Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь", – подчеркнул политик.

По его словам, в Украины есть мать-церковь – Константинополь, а затем Украина была "матерью" для русской православной церкви.

"Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь. Русская церковь – церковь страны-агрессора. Украинская церковь – церковь для украинцев. Это большая разница", – отметил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что создание независимой церкви поддерживает больше половины украинцев.

"Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию Украинской церкви. Поддержка других для нас в этом много значит", – подчеркнул глава государства.

Интервью Порошенко сербскому телеканалу РТС: видео

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.



Ранее украинский гарант заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть до 1030-летия крещения Руси.