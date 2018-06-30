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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Московском патриархате пугают кровопролитием через автокефалию

69 Читати новину українською
Митрополит Иларион
Митрополит Иларион / фото из открытых источниковиз открытых источников

Митрополит Иларион заявил, что предоставление УПЦ автокефалии "может привести к кровопролитию".

Об этом глава он заявил в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфэа", пишет "Интерфакс-Религия".

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При этом Иларион называет киевского Патриарха Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви к – "расколом".

"Филарет говорит о том, что как только будет создана новая церковную структуру, в нее должны перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", – отметил Илларион.

Он добавил, что это может привести к трагическим последствиям, поскольку верующие просто не отдадут лавры.

"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захваченные раскольниками, происходит насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавры. Тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", – заявил Иларион.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

 
Теги: Новости политики Единая поместная церковь УПЦ МП религия Новости Украины
Источник: 24 Канал
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