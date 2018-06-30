У Московському патріархаті лякають кровопролиттям через автокефалію

Митрополит Іларіон заявив, що надання УПЦ автокефалії "може призвести до кровопролиття".

Про це глава він заявив в інтерв'ю грецькому агентству церковних новин "Ромфеа", пише "Интерфакс-Религия".

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При цьому Іларіон називає київського Патріарха Філарета "лідером самопроголошеного Київського патріархату", а прагнення української церкви до – "розколом".

"Філарет говорить про те, що як тільки буде створено нову церковну структуру, до неї мають перейти Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра", – зазначив Іларіон.

Він додав, що це може призвести до трагічних наслідків, оскільки віруючі просто не віддадуть лаври.

"Зараз близько 50 храмів канонічної Української церкви незаконно захоплені розкольниками, відбувається насильство над православними віруючими. А якщо розкольники почнуть захоплювати лаври. Тисячі людей зберуться, будуть захищати ці обителі, проллється кров", – заявив Іларіон.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.