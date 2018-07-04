Порошенко провів паралелі між російською та українською церквами

Президент України Петро Порошенко наголосив, що сьогодні Росія бажає перешкодити Україні мати свою незалежну церкву. Також він назвав російську церкву церквою країни-агресора, а українську – церквою для українців.

Таку заяву український лідер зробив у коментарі сербському телеканалу РТС, передає його прес-служба.

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"Кожна країна має право на незалежну церкву. 28 липня ми відзначатимемо 1030-річчя хрещення України. Саме тоді було створено українську церкву", – підкреслив політик.

За його словами, в України є мати-церква – Константинополь, а потім Україна була "матір’ю" для російської православної церкви.

"Саме так, а не навпаки. А сьогодні Росія бажає перешкодити нам мати свою незалежну церкву. Російська церква – церква країни-агресора. Українська церква – церква для українців. Це велика різниця", – зауважив Порошенко.

Крім того, президент підкреслив, що створення незалежної церкви підтримує більш ніж половина українців.

"Я сподіваюсь що з Божою поміччю ми отримаємо автокефалію української церкви. Підтримка з боку інших для нас в цьому багато значить", – наголосив очільник держави.

Інтерв'ю Порошенка сербському телеканалу РТС: відео

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.



Раніше український гарант заявляв, що Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію УПЦ до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі.