Порошенко окреслив проблеми автокефалії в Україні

Президент України Петро Порошенко наголосив, що немає жодних підстав уважати, що Томос уже – у кишені України, відтак залишається лише молитися, вірити та боротися. Крім того, як підкреслює він, Кремль і його "п'ята колона" чинять "опір" появі незалежної української церкви.

Таку заяву український лідер зробив під час свого виступу у Зарваниці на Тернопільщині в рамках Загальнонаціональної прощі.

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"Автокефалія не є клопотом лише українських православних. Це питання нашої української незалежності. Це один із стовпів української держави, української нації, української національної безпеки. І, врешті-решт, – всієї світової геополітики", – наголосив український гарант.

За його словами, саме тому чинять такий шалений спротив Москва та її "п’ята колона" в Україні.

"І навіть деякі політики, яких прийнято вважати проукраїнськими, дозволяють собі передавати сигнали на зовні, що, мовляв, не варто поспішати з наданням автокефалії", – підкреслює він.

Водночас він додає, що почув уже кілька позитивних повідомлень – зокрема про те, що приєднання київської митрополії до московської церкви у XVII столітті відбулося з порушенням канонів, а право давати автокефалію належить вселенському патріархові та Синоду.

"Константинопольська Церква – це Церква-Мати для українських православних. А Москва, яка претендує на "материнство", насправді є дочірньою щодо церкви у Києві. І головне про те, що коли виникає незалежна держава, природним наслідком є і створення своєї незалежної православної церкви", – стверджує Президент.

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Крім того, Порошенко зауважив, що ситуація все ж залишається непростою, а протидія – "масштабна та системна".

Немає жодних підстав уважати, що Томос уже в нас – у кишені. Нам залишається молитися, вірити та боротися. Коли молимося, не припиняймо працювати, вчив владика Любомир Гузар. Без праці нічого само собою не відбудеться. А ще кажуть, що не можна зупинити ідею, час якої настав. Ідея автокефалії зараз в Україні саме є такою. До Томосу нас веде сама логіка історичного процесу, логіка розвитку української нації, логіка розвитку української держави,

– констатував він.

Як пояснив український лідер, мовиться не про створення державної церкви.

"Я твердо стою на тому, щоб церква в Україні була незалежною від держави. Але особливо від іноземної держави. Про це я написав понтифіку. Днями державний секретар Ватикану повідомив мені, що папа Франциск із великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірян усіх конфесій", – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.



Раніше український гарант заявляв, що Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію УПЦ до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі.