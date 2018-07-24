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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

На празднование Крещения в Украину приедет делегация от Вселенского патриарха

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м / Фото из открытых источников

В Киев на празднование 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины прибудет достопочтенная делегация из Константинополя от Вселенского патриарха Варфоломея. Делегация прибудет по приглашению Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом на странице в Facebook сообщает Украинская поместная православная церковь.

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Вселенский патриарх Варфоломей и первые лица других поместных православных церквей проигнорировали приглашение УПЦ МП на празднование 1030-летия крещения Руси-Украины. Однако не отказал Президенту Украины – полномочная делегация от Церкви-Матери в Украину на праздник все же будет,
– говорится в сообщении.

Напомним, по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси 27 и 28 июля в Киеве пройдут молебны и организованы крестные ходы от православных церквей Киевского и Московского патриархатов.

Добавим, что во вторник 24 июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта с 12:00 до 13:00, в частности в районе Михайловской площади.

 

Теги: Новости Украины Единая поместная церковь УПЦ КП религия
Источник: 24 Канал
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