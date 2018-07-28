Автокефалія церкви в Україні: Вселенський патріарх зробив важливу заяву

Константинопольська церква взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих в Україні з кінцевою метою надати українській церкві автокефалію.

Про це йдеться у посланні Вселенського патріарха Варфоломія, яке передав Президенту України Петру Порошенку в Києві митрополит Гальський Еммануїл, повідомляє прес-служба глави держави.

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Визнаючи високу відповідальність першопрестольної Константинопольської Церкви, яка ніколи не переставала і не змирялася перед незаконними і неканонічними ситуаціями, які потрясали природне функціонування православної церкви і в ці відповідальні часи вона взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію,

– наголошено у посланні.

Водночас, український президент Петро Порошенко за таку позицію щодо української церкви.

"Для більшості українців є дуже важливими слова його Всесвятості про те, що Україна не є канонічною територією російської православної церкви. Що передача в ХVІІ столітті контролю Москві відбувалася в неканонічний спосіб. І так само, як і ми, його Всесвятість вважає нашою матір’ю-церквою саме Константинопольський патріархат", – сказав Порошенко.

Окрім того, глава держави зазначив, що Україна сподівається на рішення про надання Томосу.

"Це історичний момент для України і української церкви повернутися в лоно церкви-матері", – наголосив він.

Нагадаємо, в Україні святкують 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, куди прибула високоповажна делегація з Константинополя від Вселенського патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві. Раніше український гарант заявляв, що Україна очікує на отримання Томосу про автокефалію УПЦ до 28 липня, тобто до 1030-річчя хрещення Русі.