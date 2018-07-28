Єдина помісна церква: експерт розповів, що зміниться в Україні після отримання Томосу

Від початку, коли Президент Порошенко у квітні тільки оголосив ініціативу щодо надання Києву Томоса, передбачалося, це може статися якраз до дати Хрещення Київської Русі. Потім очікувана дата змістилася до Дня Незалежності.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт аналітичного центру Kyivstratpro Тарас Семенюк.

Читайте також: Автокефалія церкви в Україні: Вселенський патріарх зробив важливу заяву

Він нагадав, що для України надання Томосу означає, що вона отримає самоуправну незалежну Українську Православну Церкву. "Самоуправна" означає те, що церква буде керувати самостійно своїми справами без оглядки на Москву, без оглядки на когось іншого.

Очевидно, що це позитивний момент. Це елемент чергової незалежності України, і від’єднання від російської залежності. Росія дуже часто використовувала церкву як інструмент впливу на Україну,

– наголосив експерт.

За його словами, з наданням Томосу будуть призначати та погоджувати єпископів, архієпископів, священників самостійно. Ймовірно, буде відбуватись певна територіальна реформа. І все це буде відбуватися з центром в Києві.

Більше – дивіться у відео.