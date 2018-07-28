Процедура надання автокефалії УПЦ вже почалася, – Вселенський патріархат

Напередодні Президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією Вселенського Патріархату, яка прибула до Києва для участі у святкуванні 1030-ї річниці Хрещення Київської Русі – України.

Представник Вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл зі свого боку наголосив, що це історичний момент для України, оскільки це відкрило процедуру надання автокефалії Українській Церкві, передає прес-служба українського лідера.

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"Київ завжди був під протекцією Вселенського Патріархату. У нас є всі історичні документи, які доводять це. Церква-Матір ніколи не припиняла дбати, як сказано в Посланні Його Всесвятості, і турбота Матері-Церкви є помітною", – зауважив священнослужитель.

За його словами, делегації Вселенського Патріархату під час візитів до інших автокефальних православних церков офіційно інформували їх про рішення Вселенського Патріархату, та звертались з проханням, щоб вони погодились об’єднатись за цією процедурою.

"Це перша частина імплементації, яка вже почалася та ми завжди, ми цього не приховуємо, відкрито приймаємо тих, хто відвідує також Його Всесвятість для обговорення наступного кроку", – констатував він.

Додамо, що делегація Константинопольського патріархату передала Порошенку послання Варфоломія, в якому він говорить, що Константинопольська церква взяла на себе ініціативу відновити єдність православних віруючих України.