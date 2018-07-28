22:47
28 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
27°C 19°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, сегодня
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Процедура предоставления автокефалии УПЦ уже началась, – Вселенский патриархат

132 Читати новину українською
Во Вселенском патриархате заявили о начале первого этапа имплементации Томоса
Во Вселенском патриархате заявили о начале первого этапа имплементации Томоса / Пресc-служба Президента Украины

Накануне Президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Киев для участия в праздновании 1030-летия Крещения Киевской Руси – Украины.

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил со своей стороны отметил, что это исторический момент для Украины, поскольку это открыло процедуру предоставления автокефалии Украинской Церкви, передает пресс-служба украинского лидера.

Читайте также: Единая поместная церковь: эксперт рассказал, что изменится в Украине после получения Томоса

"Киев всегда был под протекцией Вселенского Патриархата. У нас есть все исторические документы, которые доказывают это. Церковь-Мать никогда не прекращала заботиться, как сказано в Послании Его Святейшества, и забота Матери-Церкви является заметной", – отметил священнослужитель.

По его словам, делегации Вселенского Патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться с этой процедурой.

"Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святейшество для обсуждения следующего шага", – констатировал он.

Добавим, что делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Напомним, в Украине празднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси – Украины, куда прибыла достопочтенная делегация из Константинополя от Вселенского патриарха Варфоломея.

Ранее, 19 апреля, Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

К слову, Порошенко в свое время заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть до 1030-летия крещения Руси.

 


 

Теги: Новости Украины УПЦ КП Единая поместная церковь религия Новости политики
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
сегодня, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
сегодня, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
сегодня, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сегодня, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
сегодня, 15:16 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 17943
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Яценюк говорит, что оппозиция готовится к силовой разблокировке
 11 февраля 2013 , 19:46 7
Минздрав: Уровень рождаемости в Украине равен уровню смертности
 16 марта 2012 , 09:24 10
Топ-новости: "Динамовец" перейдет в "Зенит", Акинфеев обновил безумный антирекорд, "Шахтер" может потерять Эдуардо
 3 ноября 2016 , 07:30
Динамо победило Шахтер в 31-м туре УПЛ
 26 мая 2017 , 21:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук