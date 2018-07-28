Процедура предоставления автокефалии УПЦ уже началась, – Вселенский патриархат

Накануне Президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Киев для участия в праздновании 1030-летия Крещения Киевской Руси – Украины.

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил со своей стороны отметил, что это исторический момент для Украины, поскольку это открыло процедуру предоставления автокефалии Украинской Церкви, передает пресс-служба украинского лидера.

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"Киев всегда был под протекцией Вселенского Патриархата. У нас есть все исторические документы, которые доказывают это. Церковь-Мать никогда не прекращала заботиться, как сказано в Послании Его Святейшества, и забота Матери-Церкви является заметной", – отметил священнослужитель.

По его словам, делегации Вселенского Патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться с этой процедурой.

"Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святейшество для обсуждения следующего шага", – констатировал он.

Добавим, что делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Напомним, в Украине празднуют 1030-летие Крещения Киевской Руси – Украины, куда прибыла достопочтенная делегация из Константинополя от Вселенского патриарха Варфоломея.



Ранее, 19 апреля, Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.



К слову, Порошенко в свое время заявлял, что Украина ожидает получения Томоса об автокефалии УПЦ до 28 июля, то есть до 1030-летия крещения Руси.