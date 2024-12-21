По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про вибухи у Київській області

Сигнал повітряної тривоги на території Київської області пролунав орієнтовно о 13:31 через небезпеку ударних БпЛА. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про "Шахеди", які рухалися зі сторони Чернігівської області.

Вже о 13:38 Київська обласна військова адміністрація повідомила про те, що в області зафіксовані ворожі цілі. Згідно з оприлюдненою інформацією, по них у регіоні працюють сили протиповітряної оборони, через що подекуди може бути гучно.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– ідеться у повідомленні.