По вражеским целям работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.\

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Что известно о взрывах в Киевской области

Сигнал воздушной тревоги на территории Киевской области прозвучал ориентировочно в 13:31 из-за опасности ударных БПЛА. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о "Шахедах", которые двигались со стороны Черниговской области.

Уже в 13:38 Киевская областная военная администрация сообщила, что в области зафиксированы враждебные цели. Согласно обнародованной информации, по ним в регионе работают силы противовоздушной обороны, из-за чего иногда может быть громко.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

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