Яка мета роботизованої операції, – пояснив представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Перша повністю роботизована операція

Відповідну операцію провела 13-та бригада Нацгвардії "Хартія". Було завдання поєднати наземні роботизовані комплекси, БпЛА різних типів, ударні FPV-дрони та розвідувальні дрони з роботою наземних роботизованих комплексів. Окрім того, застосували мобільні тореллі з встановленими на них кулеметами, камікадзе, завдання яких під'їхати й підірвати, наприклад, вороже укриття.

Представник зазначив, що завдання роботизованого комплексу – зменшити ризик для життя військовослужбовців.

Це стосується логістики, наприклад, доставка на бойові позиції піхоти, боєкомплекту, води, павербанків, палива. Це стосується і дистанційного розмінування і мінування, щоб не дати ворогу підійти до наших позицій. Це стосується більш точного влучання. Наприклад, скиди з великих мультикоптерів, вони є більш точними, ніж робота артилерії,

– розповів Володимир Дегтярьов.

Раніше начальник штабу бригади "Хартія" Максим Голубок заявив, що мета – зберегти життя солдату, замінивши його на полі бою, там, де це можливо, роботизованим або безпілотним комплексом.