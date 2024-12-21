Какова цель роботизированной операции, – объяснил представитель службы связей с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Первая полностью роботизированная операция

Соответствующую операцию провела 13-я бригада Нацгвардии "Хартия". Была задача совместить наземные роботизированные комплексы, БПЛА различных типов, ударные FPV-дроны и разведывательные дроны с работой наземных роботизированных комплексов. Кроме того, применили мобильные торелли с установленными на них пулеметами, камикадзе, задача которых подъехать и взорвать, например, вражеское укрытие.

Представитель отметил, что задача роботизированного комплекса – уменьшить риск для жизни военнослужащих.

Это касается логистики, например, доставка на боевые позиции пехоты, боекомплекта, воды, павербанков, топлива. Это касается и дистанционного разминирования и минирования, чтобы не дать врагу подойти к нашим позициям. Это касается более точного попадания. Например, сбросы с больших мультикоптеров, они являются более точными, чем работа артиллерии,

– рассказал Владимир Дегтярев.

Ранее начальник штаба бригады "Хартия" Максим Голубок заявил, что цель – сохранить жизнь солдату, заменив его на поле боя, там, где это возможно, роботизированным или беспилотным комплексом.