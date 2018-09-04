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Политически обоснованная репрессия: почему с Патриарха Филарета должны снять анафему

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Патриарх Филарет
Патриарх Филарет / 24 канал

Вопрос снятия анафемы с нынешнего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета – неотъемлемая часть решения украинского вопроса.

Об этом в комментарии сайту "24 канала" заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря. Как известно, вместе с вопросом предоставления автокефалии Константинопольский патриархат может также рассмотреть снятие анафемы с Патриарха Филарета.

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Евстратий Зоря отметил, что речь идет не просто о личном деле патриарха Филарета, а целом комплексе проблем, которые, по его словам, вызваны незаконными решениями со стороны Русской православной церкви.

Если считать действительными лишение сана и анафему, провозглашенные из Москвы патриарху, то тогда с кем и на основе чего будет перестраиваться единая поместная церковь? Ведь практически весь епископат, который сейчас участвует в этом процессе – епископат Киевского патриархата и автокефальной церкви имеют свое каноническое положение и были посвящены в свой епископский сан от патриарха Филарета. Поэтому этот вопрос конечно должен решаться в комплексе,
– отметил архиепископ.

Он также объяснил, что не зря на Синаксе – собрании всех архиереев Константинопольского патриархата – среди других докладов была и доклад о исключительном праве апелляции, которое должен предоставлять Константинопольский патриарх в случаях, когда в поместной церкви иерарх или клирик не может найти защиты своих канонических прав.

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Поэтому это является частью одного целостного процесса. Мы убеждены, что так же, как томос об автокефалии будет предоставлен, так же будет осуществлена и каноническая реабилитация Филарета, то есть признание, что осуждение, совершенное в отношении него Московским патриархатом, является неправильным и не действующим,
– сказал архиепископ.

По его словам, в вопросе снятия анафемы с Патриарха Филарета речь идет о канонической реабилитации. "Например, есть человек, осужденный сталинским судом как враг народа. Потом его реабилитируют. Как это происходит: рассматривают дело и приходят к выводу, что этот человек не был врагом народа, а человек, который попал под политически мотивированную репрессию. В законном порядке дело закрывается, а человек признается незаконно осужденным. Здесь происходит то же самое. Речь идет о том, что патриарх Филарет со стороны Константинопольского патриархата должен быть признан незаконно осужденным церковными инстанциями в Москве. Таким образом, он уже не будет считаться под анафемой. Это означает, что он будет каноническим иерархом и так же каноническими иерархами будут считаться все, кого он рукоположил в священный сан, начиная с 1992 года", – подчеркнул он.

Что такое анафема и почему РПЦ объявила ее Филарету?
В христианстве этот термин означает отлучение от церкви и объявление пожизненного проклятия. Русская православная церковь Московского патриархата объявила анафему Филарету в 1997 году. Это было политическое решение, ведь Филарет выступил поборником восстановления украинской церковной самостоятельности. Он инициировал переименование Украинского экзархата РПЦ в Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и остался ее митрополитом (1990-1992). В 1992 принял участие в восстановлении автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. На архиерейском соборе РПЦ 11 июня 1992 года, за нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и за другие самочинные действия митрополит Филарет был лишен всех степеней священства. В 1997 году на апелляцию митрополита Филарета относительно анафемы Вселенский Патриархат и другие Поместные Православные Церкви не дали ни утвердительного, ни отрицательного ответа.

Теги: Новости Украины Новости политики религия Филарет Единая поместная церковь УПЦ КП УПЦ МП
Источник: 24 канал
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