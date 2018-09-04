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Кроме Томоса Константинополь рассмотрит еще одно историческое решение для УПЦ

129 Читати новину українською
Филарет
Филарет / religions.unian.ua

Вместе с вопросом предоставления автокефалии, Константинопольский патриархат может также рассмотреть снятие анафемы с нынешнего лидера Украинской православной церкви Киевского патриархата Патриарха Филарета.

Об этом сообщает "ТСН.Ранок".

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Окончательное принятие решения по этим вопросам, вероятно, состоится на Священном Синоде уже в октябре.

Отмечается, что иерархи были проинформированы о решении Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украине и не высказывали принципиальных возражений.

Отметим, что Филарет инициировал переименование Украинского экзархата РПЦ в Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), остался ее митрополитом (1990 – 1992).

В результате обретения Украиной независимости в 1991 выступил поборником восстановления украинской церковной самостоятельности. В 1992 принял участие в восстановлении автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата. На архиерейском соборе РПЦ 11 июня 1992 года, за нарушение клятвы перед Крестом и Евангелием и за другие самочинные действия, митрополит Филарет был лишен всех степеней священства.

В 1997 году Московская патриархия объявила анафему Филарету, в частности по политическим мотивам. Тогда же на Апелляцию митрополита Филарета Вселенский Патриархат и другие Поместные Православные Церкви не дали ни утвердительного, ни отрицательного ответа.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.

Теги: Новости Украины Единая поместная церковь УПЦ МП УПЦ КП религия Филарет Новости политики
Источник: 24 Канал
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