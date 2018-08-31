"Томосу УПЦ – быть": Варфоломей объявил свое решение патриарху Кириллу

Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

Об этом сообщает "Громадське".

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С соответствующим заявлением по окончании встречи двух предстоятелей выступил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс представления Томоса Украине. Он отметил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.



Разговор патриархов длился 2,5 часа. Большую часть времени иерархи беседовали с глазу на глаз в присутствии переводчиков.



Отмечается, что на старте встречи Патриарх Варфоломей тепло поздравил Кирилла, однако соответственно не называл его "Святейшим", употребляя слова обращения "Блаженство", что свидетельствует о верховенстве Коснтантинопольского патриарха.



Напомним, в пятницу, 31 августа, Московский патриарх, глава Русской православной церкви Кирилл прибыл в Стамбул на встречу с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломием. Во время встречи стороны должны обсудить вопрос предоставления Томоса Украинской православной церкви.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.