17:59
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Томосу УПЦ – быть": Варфоломей объявил свое решение патриарху Кириллу

1856 Читати новину українською
Константинопольский патриарх Варфоломей и Московский патриарх Кирилл
Константинопольский патриарх Варфоломей и Московский патриарх Кирилл / glavcom.ua

Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

Об этом сообщает "Громадське".

Читайте также: "Томос для УПЦ – катастрофический акт": еще один из патриархов обратился к Варфоломею

С соответствующим заявлением по окончании встречи двух предстоятелей выступил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс представления Томоса Украине. Он отметил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Разговор патриархов длился 2,5 часа. Большую часть времени иерархи беседовали с глазу на глаз в присутствии переводчиков.

Отмечается, что на старте встречи Патриарх Варфоломей тепло поздравил Кирилла, однако соответственно не называл его "Святейшим", употребляя слова обращения "Блаженство", что свидетельствует о верховенстве Коснтантинопольского патриарха.

Напомним, в пятницу, 31 августа, Московский патриарх, глава Русской православной церкви Кирилл прибыл в Стамбул на встречу с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломием. Во время встречи стороны должны обсудить вопрос предоставления Томоса Украинской православной церкви.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь УПЦ МП УПЦ КП Патриарх Кирилл религия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сегодня, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос об автокефалии УПЦ: что это означает для украинцев
сегодня, 16:15 Томос об автокефалии УПЦ: что это означает для украинцев
Яніна Ткачук 5066
Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие
сегодня, 16:01 Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие
Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
сегодня, 14:50 Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
Ірина Лаб'як
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украинцы запустили стартап, который заинтересовал инвесторов всего мира
 11 февраля 2017 , 09:27
Рената Литвинова презентовала в Киеве новый фильм
 3 ноября 2012 , 14:25 1
Игроки сборной Португалии получат фантастический бонус за победу над Францией
 10 июля 2016 , 17:00
МЮ подписал лидера "Бенфики", – СМИ
 20 декабря 2016 , 10:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук